Campings de España destaca la "solidez" del sector tras los resultados de marzo y abril

Camping Bayona - CAMPINGS DE ESPAÑA

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Campings de España ha destacado la "solidez" del sector tras la evolución registrada durante los meses de marzo y abril, subrayando el "buen comportamiento" de la demanda y la consolidación del camping como una de las principales opciones de alojamiento turístico en España.

El turismo nacional impulsó la actividad del sector del camping en España durante los meses de marzo y abril, con un incremento del 1,7% en las pernoctaciones respecto al mismo periodo del año anterior.

La organización pone en valor especialmente el impulso del mercado nacional, que refuerza el atractivo del camping entre los viajeros españoles y confirma la tendencia positiva del sector en un contexto de creciente interés por el turismo al aire libre.

Ana Beriain, presidenta de la Federación Española de Empresarios de Camping (FEEC), ha destacado que el sector continúa demostrando una "enorme capacidad" para "atraer a nuevos viajeros y fidelizar a quienes ya conocen la experiencia" del camping. En este sentido, señala que los datos del mercado nacional y el crecimiento de la demanda internacional son una muestra clara de la fortaleza y competitividad de los establecimientos campistas.

Asimismo, Campings de España señala el buen desempeño registrado en periodos clave como la Semana Santa, con niveles de ocupación elevados en los distintos tipos de alojamiento, así como la estabilidad del atractivo del sector en el mercado internacional.

En conjunto, la entidad considera que estos resultados refuerzan la competitividad del camping dentro del turismo español y consolidan su papel en la oferta turística nacional.

Ana Beriain concluye que el camping se ha convertido en un actor "clave" dentro de la oferta turística española gracias a su apuesta por la sostenibilidad, la innovación y la diversificación de alojamientos y servicios, factores que explican el crecimiento sostenido del sector en los últimos años.