El campo exige a Planas ayudas directas y urgentes para el cereal y se mantiene la concentración del miércoles

Planas asegura que su Departamento realiza un seguimiento "muy estrecho" a la situación del cereal

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, COAG, UPA y Unión de Uniones han reclamado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ayudas "directas y urgentes" para el sector cereal durante la composición del consejo agrario por la crisis de precios que sufre el sector en España.

En concreto, estas organizaciones han instado en la reunión a limitar ya las importaciones de cereal ucraniano y han mostrado a Planas la crítica situación que atraviesa el sector cerealista español tras el hundimiento de los precios en origen y el imparable aumento de los costes de producción han llevado a este mercado a una situación de pérdidas generalizadas, a pesar de que la climatología ha sido favorable este año.

El secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha mostrado su "máxima preocupación" por la crítica situación que atraviesan los cerealistas. "Teniendo una cosecha extraordinaria, vamos a perder dinero porque los precios que hoy están pagando por kilo no cubren ni muchísimo menos los costos de producción", ha lamentado.

"Queremos que haya ciertas medidas que puedan compensar esta situación y una de ellas es el control de esas importaciones de Ucrania, aunque el ministro dice que tendrán que venir de otros países, pero principalmente ahora mismo tenemos, por la razón de la guerra, una entrada importantísima de kilos de allí y también alguna compensación, bien en ayuda directa y con respecto a la compra de los fertilizantes", ha explicado.

Padilla ha reconocido que se vive una "situación angustiosa" sobre todo en alguna región como Castilla y León. "Vamos a tener una buena cosecha, malos precios y, al final, un año que se puede hacer algo de caja, lo que hace es perder dinero", ha lamentado.

En la misma línea se ha expresado el secretario general de UPA, Cristobal Cano, sobre la "grave crisis" de precios que atraviesa el sector cerealista en España y las cientos de miles de hectáreas que se han abandonado en los últimos años de cultivo de cereal, al tiempo que se han multiplicado por siete la importación de trigo blando de Ucrania desde que se inició la guerra.

"Hemos puesto encima de la mesa de Planas una petición de ayudas directas por hectáreas a los agricultores, una compensación por el incremento de los fertilizantes y evidentemente esa revisión y esa postura firme de la defensa del sector cerealista español por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas que también tienen competencias y que tienen que estar en primera línea de la acción de Gobierno para mitigar las consecuencias que estamos sufriendo", ha indicado.

Por su parte, el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, ha explicado la situación que atraviesan los cerealistas españoles y ha vuelto a reclamar al titular de Agricultura una "ayuda directa para paliar los gastos de los fertilizantes sobre la factura pagada por los agricultores".

En este contexto, Asaja, COAG y UPA han avanzado tras la reunión de hoy con Planas que mantienen la concentración prevista para este miércoles a las 12.00 horas frente al Ministerio de Agricultura, como primer paso de una movilización que no descarta extenderse si no se adoptan medidas de apoyo concretas y efectivas para el sector cerealista.

"La concentración sigue en pie y estaremos reivindicando esas mejoras y esas necesidades que tiene nuestro sector y que entendemos justas dadas las circunstancias que tenemos", ha recalcado Cano.

Mientras que el coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha denunciado también la situación en la que se encuentran los cerealistas españoles. "Estamos viendo cómo nuestros agricultores se arruinan porque no son capaces de competir con el precio de cereales de países terceros, ya que están cobrando por debajo del precio de coste", ha señalado, destacando que la Ley de la Cadena alimentaria "no está funcionando".

Por otro lado, Cortés ha pedido a Planas que "sirva de enlace" con el resto de Ministerios para poder mostrar su posición sobre algunas leyes como la reducción de la jornada laboral que "afecta muchísimo" al sector agrario.

"Son miles de agricultores y de trabajadores afectados y el Ministerio de Trabajo no tiene, actualmente, interlocución con las organizaciones agrarias o, al menos, no hemos sido capaces de que la tenga. Le hemos pedido reunión al respecto para presentar nuestras propuestas y no hemos sido capaces", ha asegurado.

PLANAS RECONOCE LA "PREOCUPACIÓN" DEL SECTOR

Por su parte, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reconocido la "preocupación" que existe por parte de las organizaciones agrarias de un sector, como el del cereal, que es de gran importancia para el sector agrario, por lo que se está haciendo un "seguimiento muy estrecho" de este tema.

"Este año es un año donde se espera una producción bastante alta y, sobre todo, hay disponibilidad de mercado a nivel mundial, lo cual condiciona unos precios, por desgracia, bajos en la medida en que en mi opinión, no son la compensación justa al trabajo que llevan a cabo nuestros agricultores a este respecto", ha asegurado.

De esta forma, Planas ha señalado que se va a ver cómo se desarrolla la campaña. "Veremos cuáles son los niveles de precios, los niveles comparativos en relación con los 'inputs' existentes hoy y en el pasado y, a partir de ahí, adoptaremos las medidas correspondientes", ha indicado.

Respecto a las importaciones provenientes de Ucrania, la Comisión Europea arrancará hoy las negociaciones con representantes ucranianos sobre el acuerdo comercial entre la UE y Ucrania tras la decisión del bloque de no volver a prorrogar la exención arancelaria a las exportaciones agrícolas que lleva en vigor desde junio de 2022 para ayudar a Kiev a recuperar sus rutas comerciales con el exterior y que expira este jueves.

En este contexto, Planas ha avanzado que a partir del 6 de junio entra en vigor de nuevo el régimen habitual del acuerdo de asociación con Ucrania.