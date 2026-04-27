Canadá anuncia la creación de un fondo soberano en el que podrán participar inversores particulares

Archivo - El primer ministro de Canadá, Mark Carney. - Jacques Boissinot/Canadian Press / DPA - Archivo

MADRID 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, ha anunciado este lunes la creación de un fondo soberano que contará con un capital inicial de 25.000 millones de dólares canadienses (unos 15.650 millones de euros), en el que ha informado que los inversores particulares podrán participar.

"Nos enorgullece anunciar un nuevo pilar de nuestro plan: el Fondo Canadá Fuerte, el primer fondo soberano de inversión nacional de Canadá. Este será un fondo del gobierno canadiense, pero, aún más importante, será un fondo del pueblo. Será su fondo", ha indicado Carney en un discurso oficial.

El fondo, que llevará el nombre de 'Canadá Fuerte', cuenta entre sus primeros objetivos avanzar en proyectos de energía limpia y convencional, minerales críticos, agricultura e infraestructura. Los rendimientos será reinvertidos en el propio fondo, aumentando así su capacidad con el tiempo.

Carney ha indicado que contará con un producto de inversión minorista para que los canadienses puedan invertir y participar en sus beneficios. "A través del Fondo Canadá Fuerte, todos los canadienses tendrán la oportunidad de participar directamente de estos beneficios. Este es nuestro país, este es su futuro, y lo estamos construyendo juntos", ha asegurado.

El Gobierno del país norteamericano llevará a cabo consultas en los próximos meses para recabar información sobre el diseño específico de este instrumento y ofrecerá más detalles en la actualización económica de primavera.

"Muchos países con abundantes recursos naturales, como Noruega, cuentan con fondos soberanos de inversión. Canadá no había tenido uno hasta ahora. El nuevo Fondo Canadá Fuerte permitirá que todos los canadienses participen directamente en la construcción de una Canadá fuerte", ha explicado el primer ministro canadiense.