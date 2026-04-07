Cantabria y Lanzarote trabajan para que la ruta aérea de Binter sea anual

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, recibe al presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort. - JIMENA AGUIRRE/GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria y el Cabildo de Lanzarote van a trabajar para que la ruta aérea que une Santander con la isla canaria, operada por Binter, que se inauguró el pasado 31 de marzo con dos frecuencias semanales, se amplíe más allá del mes de octubre y tenga carácter anual.

Así lo han anunciado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de Cantabria, Luis Martínez Abad, y el presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, que han mantenido este martes una reunión en Santander.

En declaraciones a la prensa, Abad ha explicado que la idea del Ejecutivo autonómico es seguir promocionando Cantabria en Lanzarote, cuya isla también vendrá a hacer una presentación oficial a Cantabria para promocionar sus "atractivos turísticos y fortalezas".

En este sentido, ha apuntado que la región cántabra tiene "más trabajo que hacer" porque "vuela más gente de Cantabria a Canarias, casi el doble, que de Canarias a Cantabria".

Si bien el consejero cree que con las nuevas ofertas museísticas de las que dispondrá la comunidad autónoma --como el proyecto Faro Santander, el nuevo MUPAC o el Centro Asociado Reina Sofía-Archivo Lafuente--, ésta pueda "generar ese atractivo también para que vengan".

Asimismo, ha destacado que Cantabria dispone de un "potencial" para fomentar esa "ida y vuelta" desde Lanzarote, que es el golf, dado que hay "muchos inscritos socios" procedentes de esta isla en la Federación Cántabra de Golf, para los que también puede representar un atractivo.

Por su parte, el presidente del Cabildo ha señalado que se están "buscando sinergias y colaboraciones" que ayuden a que la ruta de Binter Lanzarote-Santander "pueda mantenerse en el tiempo", lo que, ha insistido, "hay que trabajarlo de forma institucional entre la Administración local de Lanzarote y el Gobierno cántabro y también a nivel municipal".

Ha asegurado que los indicadores que manejan desde Binter para una ruta de este tipo apuntan a que se está comportando por encima de la media, lo que para la compañía es "alentador".

Según ha manifestado, cuando Binter implementa una ruta, ésta se mantiene el tiempo, lo cual evidencia que los informes que manejan previamente, antes de operarla, son "sólidos, solventes, y por lo tanto, no dan puntadas sin hilo".

De esta forma, en el caso de la ruta Lanzarote-Santander confía en que sea así también, si bien la compañía irá informando de esa evolución, que espera que sea "positiva".

Betancort ha reiterado que el objetivo es "que la colaboración institucional y empresarial pueda influir en el que la ruta sea exitosa", generando flujos de interés y activando grupos o segmentos turísticos como, por ejemplo, el encuentro que han mantenido esta mañana con la Federación Cántabra de Golf, de modo que ambas comunidades, "con este acercamiento institucional, se conviertan también en hermanas turísticamente hablando".

Finalmente, ha añadido que Lanzarote es "eminentemente turística" y, por tanto, el objetivo es que las rutas que se implementan por las compañías aéreas "se puedan mantener en el tiempo y generen economía para la isla, en este caso desde el ámbito cántabro y de Santander".