Capgemini y Google Cloud amplían su alianza estratégica para acelerar la adopción de la IA a gran escala

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Capgemini y Google Cloud han ampliado su alianza estratégica para acelerar la adopción de la inteligencia artificial (IA) a gran escala mediante soluciones soberanas "fiables y seguras", según han informado este martes ambas compañías en un comunicado conjunto.

Gracias a la ampliación de esta alianza, se ofrecerán soluciones integrales de 'cloud soberano' seguro de extremo a extremo.

En el marco de esta colaboración, Capgemini ayudará a sus clientes a adoptar las principales tecnologías de IA de Google Cloud, entre ellas Vertex AI y Gemini Enterprise.

El objetivo es impulsar la innovación y modernizar las operaciones críticas de las organizaciones, al tiempo que se protegen los datos y cargas de trabajo clasificados y se cumplen los estrictos requisitos normativos en un entorno seguro.

La ampliación de la alianza entre las dos empresas permitirá a las organizaciones utilizar operaciones en la nube hiperautomatizadas basadas en Gemini para reforzar la ciberseguridad, la resiliencia, la recuperación ante desastres y el cumplimiento normativo alineado con los principios de soberanía.

Los clientes conjuntos podrán elegir su modelo de soberanía entre Google Cloud, Google Cloud Dedicated y Google Distributed Cloud (GDC) en modalidad 'air-gapped'.

Como parte de esta alianza, Capgemini prevé crear una Google Sovereign Cloud Delivery Practice y un Centro de Excelencia (CoE) diseñados para ofrecer asesoramiento y servicios que respondan a los requisitos específicos de soberanía de los clientes conjuntos.

Esto permitirá modernizar de forma segura aplicaciones e infraestructuras críticas, como los entornos de planificación de recursos empresariales (ERP), cumpliendo estrictas exigencias de residencia del dato y operativas.

Estas capacidades se ven reforzadas por la reciente adquisición de Syniti, líder en transformación de datos SAP a gran escala, y de Cloud4C, proveedor destacado de servicios gestionados basados en automatización para entornos de nube híbrida y soberana.

Gracias a la reciente obtención del estatus de partner de Google Distributed Cloud (GDC) y a su acreditación como operador 'air-gapped' autorizado de GDC, Capgemini puede ofrecer un modelo de servicio soberano totalmente gestionado.

Se trata de una experiencia integral diseñada para organizaciones que requieren un aislamiento total de internet público con el fin de cumplir los requisitos de soberanía y regulación en los mercados europeos.

La alianza respalda misiones críticas al permitir una planificación logística segura, análisis de amenazas y apoyo a la toma de decisiones operativas utilizando datos que permanecen completamente contenidos dentro de un entorno seguro.