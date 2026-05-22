Carlos Vila asume la presidencia de Andimat

Archivo - Carlos Vila, nuevo presidente de Andimat - ANDIMAT - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea General de la Asociación Nacional de Fabricantes de Materiales Aislantes, Andimat, ha nombrado a Carlos Vila nuevo presidente en sustitución de Antonio Logroño, que ha ocupado el cargo durante los últimos cuatro años, según ha informado la asociación.

Vila, actual director de la división EPS y de Proyectos Estratégicos de Danosa, ha asumido la presidencia de la patronal en un contexto marcado por la futura actualización del Código Técnico de la Edificación (CTE), el desarrollo del Plan Nacional de Renovación de Edificios (PNRE) y los objetivos europeos de descarbonización del parque edificado.

El nuevo presidente ha defendido el papel de los materiales aislantes como "palanca de ahorro energético, confort, sostenibilidad y competitividad" para el sector de la edificación y ha subrayado la necesidad de acelerar la rehabilitación energética de edificios y reducir la demanda energética del parque construido.

Según ha señalado Vila, no puede haber descarbonización real de los edificios sin una "reducción previa de la demanda energética", por lo que ha considerado que el aislamiento desempeña "un papel insustituible" en la transformación del parque inmobiliario español.

Además, ha destacado la importancia de que la futura actualización del CTE y el desarrollo del PNRE impulsen una rehabilitación "profunda, ordenada y eficaz", priorizando actuaciones sobre la envolvente térmica y estableciendo mecanismos de financiación estables que faciliten la rehabilitación de edificios.

Vila ha asegurado también que Andimat continuará trabajando con administraciones públicas y agentes del sector para reforzar la formación, la información técnica y la sensibilización social sobre los beneficios del aislamiento en términos de eficiencia energética, confort, salud y sostenibilidad.

El nuevo presidente ha agradecido durante su nombramiento la labor desarrollada por Antonio Logroño durante los últimos cuatro años al frente de la asociación, una etapa que, según destaca, ha estado marcada por la crisis energética, los fondos europeos y el impulso de la rehabilitación.

Además de su responsabilidad en Danosa, Carlos Vila preside actualmente Aipex, la Asociación Ibérica de Fabricantes de Poliestireno Extruido y asociada, a su vez, a Andimat.