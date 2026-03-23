Casi el 40% de las empresas españolas percibe un impacto económico positivo de la digitalización, según Gigas

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MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cerca del 40% de las empresas españolas ya ha detectado un impacto económico favorable derivado de la digitalización, y más del 60% considera que el uso de la nube y los servicios digitales genera mayores eficiencias, según se desprende del primer 'Barómetro de Digitalización de la Pyme Española', presentado por el grupo Gigas este lunes en Madrid.

Este informe analiza la adopción del 'cloud', la ciberseguridad y la inteligencia artificial (IA) como ejes clave de eficiencia, en un contexto marcado por la transición que afronta el tejido pyme en España.

En este contexto, la IA ha ganado presencia, el 'cloud' se ha consolidado como infraestructura esencial y la ciberseguridad ha entrado en la agenda empresarial.

Sin embargo, el reto ahora para las pymes, según se desprende del informe, "es pasar de la fase de probar con herramientas básicas e incluso gratuitas en áreas poco importantes de las compañías a invertir en soluciones de mayor nivel y que mejoren no solo actividades accesorias y de poco valor, sino también los procesos críticos".

El estudio ha revelado una brecha entre la percepción y la realidad en los gestores de las pymes, ya que, aunque el 79% de las compañías encuestadas cree tener un nivel medio o alto de digitalización, solo el 9% muestra realmente una adopción sólida en inteligencia artificial, servicios en la nube y ciberseguridad.

EL 'CLOUD' GANA TERRENO, PERO EL SERVIDOR FÍSICO SIGUE "MUY PRESENTE"

Tras una década de expansión de la nube, su adopción entre las pymes españolas es generalizada, con dos de cada tres empresas que ya la utilizan y un 46% que prevé migrar procesos al 'cloud' en los próximos seis meses, impulsadas por la necesidad de ganar flexibilidad, eficiencia y acceso al dato en tiempo real.

No obstante, aunque para el 63% de las compañías la nube es sinónimo de eficiencia económica, su uso se limita principalmente a funciones básicas, como el correo electrónico, la ofimática o las copias de seguridad.

Son aún muy pocas las empresas que hacen un uso estructural avanzado del 'cloud', y muchos procesos fundamentales continúan siendo minoritarios en este entorno: ERP (9%), recursos humanos (11%), CRM (12%), bases de datos de clientes (22%) y contabilidad y facturación (23%).

Además, pese a la popularización de la nube, el servidor físico sigue "muy presente" y continúa desempeñando un papel protagonista en muchas organizaciones: el 52% de las pymes mantiene sistemas de almacenamiento locales en sus oficinas, en muchos casos por considerar que así los datos están más seguros y bajo mayor control.

En el segmento de las pequeñas empresas (de 10 a 49 empleados), casi un 70% opta por servidores físicos, manteniendo el mito del "servidor seguro", aunque la experiencia demuestra que la nube es, en realidad, el único búnker fiable.

También afloran contradicciones cuando el 'Barómetro de Digitalización de la Pyme Española' de Gigas analiza cuestiones vinculadas con la soberanía de los datos, un aspecto clave en el actual contexto geopolítico.

Aunque la mayoría de las empresas (56%) considera importante que la información esté alojada en territorio europeo, más del 60% desconoce dónde se almacenan sus datos en la nube y un 88% afirma sentirse seguro con su proveedor 'cloud' en cualquier caso.

El estudio, elaborado por Ipsos para Gigas, profundiza asimismo en los principales frenos que impiden a las pymes avanzar en la adopción de la nube.

Pese a los altos niveles de seguridad que ofrecen los proveedores 'cloud', la preocupación por la protección de los datos aparece como el primer obstáculo (23%), seguido del coste de los servicios y de la falta de percepción de necesidad para migrar más procesos.

En cuanto al nivel de gasto, la encuesta refleja que las inversiones siguen siendo reducidas: un 43% de las pymes no supera los 1.000 euros anuales, un 18% destina entre 1.000 y 5.000 euros y solo un 1% invierte más de 20.000 euros al año en servicios en la nube.

CIBERSEGURIDAD: PROTECCIÓN DEMASIADO BÁSICA A PESAR DE LOS PELIGROS

Tras una década de expansión de la nube, su adopción entre las pymes españolas es generalizada, con dos de cada tres empresas que ya la utilizan y un 46% que prevé migrar procesos al 'cloud' en los próximos seis meses, impulsadas por la necesidad de ganar flexibilidad, eficiencia y acceso al dato en tiempo real.

No obstante, aunque para el 63% de las compañías la nube es sinónimo de eficiencia económica, su uso se limita principalmente a funciones básicas, como el correo electrónico, la ofimática o las copias de seguridad.

Son aún muy pocas las empresas que hacen un uso estructural avanzado del 'cloud', y muchos procesos fundamentales continúan siendo minoritarios en este entorno: ERP (9%), recursos humanos (11%), CRM (12%), bases de datos de clientes (22%) y contabilidad y facturación (23%).

IA: MUCHA ADOPCIÓN DE SOLUCIONES GRATUITAS, PERO FALTA ESTRATEGIA

El 36% de las pymes españolas utiliza actualmente herramientas basadas en inteligencia artificial. En este ámbito, la más empleada es ChatGPT (72%), seguida por Google Gemini (43%) y Microsoft Copilot (23%), mientras que otras soluciones integradas en programas de gestión o desarrollos propios se sitúan a mayor distancia.

En cuanto a los principales usos de la IA, destacan la gestión documental y el procesamiento de textos (46%), el análisis de datos para la toma de decisiones (41%) y la gestión del marketing y las ventas (38%). En cuarto lugar, un 34% recurre a esta tecnología para la atención y el soporte al cliente mediante chatbots y asistentes virtuales.

Casi seis de cada diez compañías confían en mejorar su productividad y eficiencia gracias a la inteligencia artificial, y un 35% prevé invertir o aumentar su inversión en los próximos 12 meses.

Entre las que aún no la han adoptado, la principal barrera no es el coste ni la seguridad, sino la falta de una aplicación clara en su actividad diaria, especialmente entre las micropymes (de 1 a 9 empleados), que se muestran más reticentes a invertir en estas soluciones.

LA BRECHA DE TALENTO Y EL IMPACTO DE LAS REGULACIONES

El 44% de las pymes considera que la falta de habilidades digitales figura entre las principales barreras que impiden avanzar en la implantación de nuevas soluciones tecnológicas.

Esta brecha de talento se agrava porque son todavía pocas las compañías que forman de manera habitual a su plantilla: solo el 26% de las firmas encuestadas organiza actividades formativas en áreas como inteligencia artificial, ciberseguridad o 'cloud'.

Por último, ante los retos de adaptación que plantea la nueva regulación europea, el tejido empresarial español comienza a percibir la soberanía del dato como un valor refugio y de cumplimiento. Según el 'Barómetro de Digitalización de la Pyme Española', el 56% de las empresas ya considera importante que su proveedor tecnológico aloje la información bajo jurisdicción europea, un enfoque clave para proteger la propiedad intelectual y reducir la dependencia tecnológica de terceros.