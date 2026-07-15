CCOO, UGT y Fetico firman con Asedas y CEC el acuerdo marco de la distribución alimentaria

Firma del acuerdo marco de la Distribución Alimentaria - ASEDAS

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO, UGT y Fetico han firmado este miércoles con la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) y la Confederación Española de Comercio (CEC), el acuerdo marco de la distribución alimentaria (Amada), de aplicación en las empresas minoristas y mayoristas de alimentación y gran consumo, según informan en un comunicado.

En concreto, este acuerdo, que afecta a más de 400.000 trabajadores, garantiza el mantenimiento de las actuales unidades de negociación, evitando cualquier alteración de la actual estructura del diálogo social.

Además, se incluyen materias relativas a la igualdad y no discriminación de las personas LGTBI, protección a las trabajadoras víctimas de violencia de género y otras agresiones sexuales, igualdad real y efectiva de las mujeres, medio ambiente, protocolo de actuación frente a catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos y prevención de riesgos laborales y seguridad y salud en el trabajo.

De esta forma, este acuerdo marco entrará en vigor a partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y tendrá una vigencia inicial hasta el 31 de diciembre de 2028.