CC.OO. y UGT firman un acuerdo con FIAB para proteger el empleo en el sector de la alimentación

Sólo se recurrirá a despidos cuando previamente se hayan agotado otras fórmulas como reducciones de jornada o ERTEs

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

CCOO-Industria, UGT-FICA y la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) han firmado un acuerdo para intentar evitar la destrucción de empleo y cierres de empresas en el sector por los efectos económicos del Covid-19, según han informado los sindicatos en un comunicado.

De esta forma, sindicatos y patronal manifiestan en el acuerdo que "sólo y exclusivamente" cuando en las empresas no sea suficiente con las medidas de flexibilidad interna pactadas, se podrá iniciar, como medidas previa a extinciones de contratos o despidos, y en este orden, expedientes de reducciones de jornada, o suspensiones de contrato de trabajo de carácter temporal, incluyendo cláusulas de salvaguarda del empleo en el período de consultas.

Asimismo, el acuerdo contempla que la duración del expediente sea lo más reducido posible; la presunción de concurrencia de causa que justifica el expediente cuando se venga de un proceso anterior por la misma causa y con acuerdo entre las partes, y el mantenimiento de las medidas de acompañamiento social en el nuevo expediente.

En la mima línea, se ha pactado la rotación de las plantillas como criterios de afectación "más equitativo y justo"; la no afectación a dos personas de la misma unidad familiar; que en igualdad de capacidad para el desempeño del puesto que se necesite cubrir se tenga en cuenta el criterio de género, y la inclusión de los contratos temporales y fijos discontinuos al objeto de que dispongan de cobertura de ingresos.

Establecer anticipos salariales y mejoras salariales como complemento a la prestación por desempleo cuando las causas del ERTE no sean económicas; que el período de vacaciones y las pagas extraordinarias se disfruten y abonen íntegramente con independencia de que las personas estén o no afectadas por las medidas de suspensión del contrato y que la interlocución en el período de consultas sea con los sindicatos más representativos del sector cuando no haya representación legal de los trabajadores en la empresa son otros de los elementos que figuran en el acuerdo.

Con el fin de minimizar los efectos de la pandemia, en el acuerdo se sugiere que en la medida de lo posible y siempre que sea legal y operativamente posible, las empresas del sector con mayor carga de actividad ofrezcan posibles colaboraciones de producción, que permita a estas mantener su actividad, evitando así tener que recurrir a ajustes de plantillas y despidos.

Según las centrales sindicales, el acuerdo suscrito con la patronal es "una apuesta decidida" de los agentes sociales del sector de la alimentación en favor del ERTE "como mecanismo efectivo para evitar despidos".

Los sindicatos destacan que el canal Horeca (bares, cafeterías, hoteles, restaurantes, etc.) se ha visto obligado a suspender su actividad desde la declaración del estado de alarma y, por tanto, la industria de la alimentación y bebidas está muy afectada por este cese de actividad y tendrá una "lenta recuperación" por la caída del turismo y el descenso de las exportaciones de aquellos productos cuyo destino son países muy afectados por la crisis del Covid-19.