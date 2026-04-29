Cellnex reduce pérdidas un 24,5% en el primer trimestre, hasta 37 millones, y reitera sus previsiones

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Cellnex registró unas pérdidas netas atribuidas de 37 millones de euros en el primer trimestre del año, lo que supone reducir en un 24,5% los 'números rojos' de 49 millones que se anotó en el mismo período del ejercicio precedente, según ha informado este miércoles la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

Además, el operador español de torres e infraestructuras de telecomunicaciones alcanzó unos ingresos de 1.096 millones de euros, un 2% más que los 1.074 millones que facturó en los tres primeros meses de 2025.

No obstante, las ventas --excluyendo ingresos repercutidos-- alcanzaron los 984 millones de euros, lo que refleja un alza del 2,1% --crecimiento orgánico pro forma del 4,7% interanual--, apoyado por la continua demanda de densificación de redes en los mercados en los que opera el grupo.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado aumentó hasta los 832 millones de euros, un 4,3% más --un 6% más en términos orgánicos pro forma--, mientras que el Ebitda después de arrendamientos (EbitdaaL) se elevó hasta los 595 millones de euros, un 5,1% más --un 7,2% más orgánico pro forma--.

El flujo de caja libre recurrente apalancado alcanzó los 378 millones de euros, con un crecimiento del 7,8% (+12,2% orgánico pro forma), mientras que el 'free cash flow' pasó a ser positivo, situándose en 118 millones de euros, frente a los -66 millones del primer trimestre de 2025.

En términos por acción, el flujo de caja libre recurrente apalancado creció un 18% interanual, apoyado tanto por la evolución operativa como por el programa de recompra de acciones en curso.

"El primer trimestre de 2026 vuelve a validar la previsibilidad de nuestro perfil de resultados y confirma que Cellnex alcanzó un hito clave en la generación de flujo de caja libre, poniendo de manifiesto la solidez de su modelo de negocio", ha celebrado el consejero delegado de Cellnex, Marco Patuano.

En este contexto, Patuano ha indicado que esta aceleración refleja "disciplina operativa, expansión de márgenes y una intensidad de inversión en capital estructuralmente menor". "Al mismo tiempo, seguimos avanzando en la optimización de la cartera, el fortalecimiento del balance y una remuneración disciplinada al accionista", ha comentado.

REITERA PREVISIONES FINANCIERAS PARA 2026 Y 2027

Además, Cellnex ha reiterado sus previsiones financieras para 2026 y 2027, sustentadas en ingresos contratados a largo plazo, una rotación limitada, la expansión de márgenes y una mejora en la conversión en caja.

"La dirección mantiene su confianza en la capacidad del Grupo para seguir ofreciendo un crecimiento sostenible del flujo de caja libre, una asignación de capital disciplinada y una remuneración progresiva al accionista", ha explicado la empresa.

ASIGNACIÓN DE CAPITAL, BALANCE Y VISIBILIDAD

Cellnex ha explicado que durante el primer trimestre del año ha continuado avanzando conforme a su marco de asignación de capital.

En este contexto, el dividendo de 250 millones de euros pagado en enero representa el primer tramo de la distribución total de 500 millones de euros prevista para 2026, con el segundo tramo, también de 250 millones de euros, programado para el próximo 15 de julio.

La torrera también ha detallado que su programa de recompra de acciones avanza "según lo previsto", con 60 millones de euros ejecutados en el primer trimestre, alcanzando un total de 260 millones de euros completados a 31 de marzo, de los 500 millones anunciados.

La optimización de la cartera, por su parte, ha reforzado adicionalmente la flexibilidad del balance, con 373 millones de euros obtenidos por la venta del negocio de centros de datos en Francia y 170 millones de euros procedentes del fondo DIV II.

Paralelamente, Cellnex ha abordado de forma proactiva sus necesidades de refinanciación mediante la emisión de bonos por un importe total de 1.500 millones de euros en dos tramos, ampliando vencimientos y asegurando un coste del 3,4%.

A cierre de marzo de 2026, Cellnex contaba con una liquidez aproximada de 6.000 millones de euros, compuesta por 3.000 millones de euros en caja y 3.000 millones de euros en líneas de crédito no dispuestas.

En torno al 78% de la deuda bruta está referenciada a tipo fijo, con un coste medio de la deuda del 2,1% y un vencimiento medio de 4,3 años, manteniendo así un perfil financiero resiliente y bien protegido.

SÓLIDA ACTIVIDAD COMERCIAL

La actividad comercial se mantiene sólida, con un crecimiento orgánico neto de 'PoPs' (puntos de presencia, es decir, posiciones activas de clientes/operadores sobre las infraestructuras de Cellnex) del 4,7% interanual (bruto +5,4%), lo que confirma la demanda sostenida por parte de los operadores móviles.

Los emplazamientos para operadores de telecomunicaciones continúan siendo el principal contribuidor a los resultados, con unos ingresos de 801 millones de euros, mientras que las actividades de diversificación han aportado 56 millones de euros en servicios de fibra, conectividad y Servicios de Coubicación (Housing), 61 millones de euros en DAS, Small Cells y otros Servicios de Red, y 66 millones de euros en Radiodifusión.