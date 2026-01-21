El CEO de Nvidia señala la oportunidad "única" que la robótica y la IA brindan a Europa

Archivo - 31 October 2025, South Korea, Gyeongju: Nvidia Corp.'s Chief Executive Officer (CEO) Jensen Huang speaks at a press conference held on the sidelines of the Asia-Pacific Economic Cooperation CEO Summit in the southeastern city of Gyeongju. Photo: - -/YNA/dpa - Archivo

El desarrollo de la IA física y la robótica ofrecen a los países europeos "una oportunidad única" de incorporarse a la revolución tecnológica en curso debido a la "sólida base industrial" del Viejo Continente, según ha comentado el consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, para quien es necesario dar respuesta al aumento del suministro de energía requerido para poder contar con un rico ecosistema de IA en Europa.

"Lo emocionante para Europa es que su base industrial es muy sólida" ha apuntado el consejero delegado del gigante tecnológico estadounidense durante su intervención en el Foro Económico Mundial, que se celebra en la localidad suiza de Davos.

En este sentido, ha afirmado que la IA física o la robótica representan para Europa la oportunidad de superar la era del software, liderada por Estados Unidos, ya que "la IA es software que no necesita escribir software. No se escribe IA, se enseña IA".

De este modo, el CEO de Nvidia considera que la robótica "es una oportunidad única para las naciones europeas", cuya base industrial es realmente sólida, y además en gran medida siguen contando con un peso relevante en las llamadas ciencias profundas, que al beneficiarse de la IA pueden acelerar los descubrimientos.

Ante esta situación, ha apuntado la necesidad de tomarse en serio el aumento del suministro de energía necesario para poder invertir en la infraestructura "y así contar con un rico ecosistema de inteligencia artificial aquí en Europa".

"Necesitamos más energía, creo que todos lo reconocemos. Necesitamos más electricidad. Necesitamos más trabajadores cualificados", ha comentado Huang, destacando este último aspecto como una fortaleza de Europa.

En cualquier caso, para el ejecutivo el temor a una 'burbuja' se relaciona con las grandes inversiones requeridas para construir la infraestructura necesaria para las distintas capas de IA, pero ha querido expresar su confianza en que se trata de una oportunidad "realmente extraordinaria" en la que todos deberían involucrarse.

"La mayor construcción de infraestructura en la historia de la humanidad", ha subrayado para defender que "es una gran oportunidad de inversión".