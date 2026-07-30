La cesta de la compra sube un 0,5% en julio, según la OCU, que pide rebajar el IVA en alimentos básicos al 0%

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Los mayores incrementos de precio se dan en las ensaladas preparadas (22,95%) y en las sardinas (17,93%)

MADRID, 30 (EUORPA PRESS)

Los precios de los alimentos de la cesta de la compra han subido un 0,5% en julio, lo que sitúa el coste de los productos básicos muy cerca del máximo alcanzado el pasado mes de abril, según informa la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) tras publicarse el dato adelantado del IPC interanual de julio, que se sitúa en un 3,5% (tres décimas más que en junio).

En concreto, la asociación de consumidores ha indicado que la retirada de las ayudas a los carburantes y la electricidad, junto con la prolongación de la guerra de Irán repercuten en una nueva subida de los precios, especialmente de los alimentos frescos y los productos de droguería, según el estudio en el que recogen la evolución de los precios de 100 alimentos frescos y en conserva, junto con los productos de droguería e higiene más comunes en ocho cadenas (Alcampo, Ahorramas, Carrefour, Día, Mas, Lidl, Mercadona y Supermercados El Corte Inglés).

De esta forma, las partidas que más han subido de precio en julio son el pescado (2,75%), los productos de droguería e higiene (1,73%), las frutas y verduras (1,18%), las bebidas (0,65%), y, en menor medida, los lácteos (0,42%) y la carne y charcutería (0,24%), mientras que la única partida que ha bajado de precio es la de los alimentos de despensa (-0,70%), que agrupa alimentos envasados, no perecederos y básicos de larga duración.

Entre los alimentos básicos, los mayores incrementos de precio se observan en las ensaladas preparadas (22,95%) y las sardinas (17,93%), además de los pimientos verdes (8,34%), las manzanas (7,60%) y el café molido (5,76%).

Mientra que en los productos de droguería e higiene, las mayores subidas se concentran en el limpia hogar universal (8,67%), las compresas (3,62%), el lavavajillas a mano (3,59%) y el gel de ducha (3,37%).

En un contexto en el que el IPC acumula ya una subida general del 23,9% en los últimos cinco años y de alrededor del 36% en los alimentos para el mismo periodo, la OCU ha insistido al Gobierno para que reduzca el IVA en los alimentos básicos del 4% al 0%.

La organización de consumidores considera además que la reducción del IVA debería incluir a la carne y el pescado, una partida difícil o muy difícil de afrontar para hasta un 40% de las familias, según su último Estudio de Solvencia Familiar.