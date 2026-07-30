Consumo exige a cinco empresas que retiren sus alojamientos turísticos en zonas palestinas ocupadas por Israel

Archivo - El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha exigido a cinco plataformas de alojamiento vacacional que retiren 141 anuncios de alojamientos turísticos que tienen publicados en territorio palestino ocupado por Israel.

Consumo recuerda que, ya el pasado febrero, obligó a la retirada de más de un cenetenar de anuncios turísticos en territorios palestinos ocupados publicados por seis empresas diferentes.

Ahora, el Ministerio ha vuelto a realizar una investigación en la que se han recopilado decenas de anuncios de alojamientos vacacionales que se ubican en esos territorios. A raíz de esta investigación se han detectado 141 anuncios de alojamientos turísticos en cinco plataformas de intermediación que ofertan estos servicios en España.

En consecuencia, se ha enviado un primer requerimiento a estas multinacionales para informarles de que ha sido detectado contenido ilícito en sus plataformas, relativo a comunicaciones comerciales sobre alojamientos radicados en territorios palestinos ocupados por Israel, y se les ha instado a su inmediata retirada o bloqueo. Si estas multinacionales no retiran en España los anuncios identificados podrían enfrentarse a posteriores actuaciones por parte del Ministerio.

Este requerimiento se enmarca en el Real Decreto-ley por el que se adoptan medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. En concreto se apoya en su artículo 4, donde se establece que la publicidad de la comercialización de bienes originarios de asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado y de servicios prestados en dichos asentamientos tendrá la consideración de publicidad ilícita.

Los anuncios identificados son de alojamientos ubicados en las localidades de más de 200 códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en el Territorio Palestino Ocupado que se han publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado. El Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno responde a la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a aliviar el sufrimiento de la población palestina en los territorios atacados por Israel.