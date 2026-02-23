Cimic (ACS) gana una planta de tratamiento de agua en Australia de 90 millones de euros

Planta de tratamiento de agua que Cimic construirá - CIMIC (ACS)

MADRID 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cimic, filial australiana de ACS, se ha adjudicado un contrato valorado en 150 millones de dólares australianos (90 millones de euros) para diseñar y construir una planta de tratamiento de agua en Orchard Hills, a las afueras de Sídney.

Se trata del proyecto de actualización y mejora de la fiabilidad de esta planta de filtración de agua, con la que la empresa pública que gestiona el agua de Sídney espera incrementar la resiliencia del suministro de agua a 260.000 ciudadanos.

CPB Contractors, empresa subsidiaria de Cimic, trabajará de forma colaborativa con sus socios tecnológicos y de diseño Veolia, BG&E, CWT, Atlas, CNFiTech y EIC Activities, esta última empresa también bajo el perímetro de Cimic.

Los trabajos incluyen la construcción de una nueva planta de pretratamiento de agua, la modernización de las instalaciones existentes de almacenamiento y manipulación de productos químicos, la demolición de edificios y estructuras de hormigón en desuso y las obras en tuberías y caminos.

"Esta actualización es fundamental para garantizar que Sídney Water continúe brindando agua potable segura y de alta calidad a una población en crecimiento. Al integrar tecnología avanzada de pretratamiento, estamos habilitando una instalación que funcionará de manera eficiente durante décadas", ha señalado el consejero delegado de ACS y presidente de Cimic, Juan Santamaría.