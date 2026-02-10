Coca-Cola gana un 23% más en 2025 y supera los 11.000 millones de euros de beneficio

Archivo - 20 October 2025, Bremen: Coca-Cola bottles seen during a warning strike in northern Germany. Photo: Sina Schuldt/dpa - Sina Schuldt/dpa - Archivo

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El beneficio neto atribuido del gigante mundial de los refrescos The Coca-Cola Company alcanzó en 2025 los 13.107 millones de dólares (11.037 millones de euros), lo que supone una mejora del 23,3% en comparación con las ganancias contabilizadas un año antes, según ha informado la multinacional de Atlanta.

Los ingresos operativos netos de Coca-Cola en el ejercicio sumaron 47.941 millones de dólares (40.370 millones de euros), un 1,9% más que un año antes, mientras que en cifras orgánicas, que excluyen el efecto del tipo de cambio, crecieron un 5% anual, con un aumento del 4% del mix de precios.

El resultado de la compañía se benefició de la reducción del 70% en el importe de la partida destinada a otros cargos operativos, que en 2025 ascendió a 1.261 millones de dólares (1.062 millones de euros), frente a los 4.163 millones de dólares (3.505 millones de euros) del ejercicio anterior.

Por áreas geográficas, los ingresos de Coca-Cola en Norteamérica crecieron un 4%, hasta 19.586 millones de dólares (16.493 millones de euros); mientras que en la región EMEA (Europa, Oriente Próximo y África) aumentaron un 5%, hasta 11.513 millones de dólares (9.695 millones de euros); un 1% en Asia Pacífico, hasta 5.638 millones de dólares (4.748 millones de euros); aunque cayeron un 2% en Latinoamérica, hasta 6.334 millones de dólares (5.334 millones de euros).

De su lado, el negocio de embotelladoras reportó a Coca-Cola ingresos de 5.735 millones de dólares (4.829 millones de euros) en el año, un 8% menos.

De este modo, solo en el cuarto trimestre, el beneficio neto atribuido de The Coca-Cola Company alcanzó los 2.271 millones de dólares (1.912 millones de euros), un 3,5% menos que en el mismo periodo de 2024, mientras que los ingresos del gigante de Atlanta sumaron 11.822 millones de dólares (9.955 millones de euros), un 2,4% por encima del dato correspondiente al mismo periodo del año pasado.

Entre octubre y diciembre de 2025, la compañía estadounidense contabilizó otros cargos operativos por importe de 1.059 millones de dólares (892 millones de euros), frente al impacto de 176 millones de dólares (148 millones de euros) en el cuarto trimestre del ejercicio precedente.

"Me siento alentado por nuestro desempeño en 2025, que demostró la resiliencia y el impulso que definen a nuestro negocio", afirmó James Quincey, presidente y consejero delegado de The Coca-Cola Company. "De cara al futuro, nos centraremos en ejecutar nuestra estrategia aún mejor y en posicionar nuestro sistema para el éxito a largo plazo", añadió.

En este sentido, para 2026, la compañía espera un crecimiento orgánico de los ingresos del 4% al 5%, así como un impacto favorable de aproximadamente el 1% por el tipo de cambio. Además, la compañía espera un impacto adverso de aproximadamente el 4% por adquisiciones y desinversiones.

De su lado, Coca-Cola espera un crecimiento del beneficio por acción comparable del 7% al 8%, frente a los 3 dólares de 2025 y anticipa un efecto favorable cambiario de aproximadamente el 3%, basado en las tasas actuales e incluyendo el impacto de las posiciones cubiertas. La compañía espera también generar un flujo de caja libre de aproximadamente 12.200 millones de dólares (10.273 millones de euros).