Colonial SFL vende el edificio que albergaba la sede de ABC en Madrid por 20 millones de euros

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Colonial SFL ha vendido el edificio de oficinas situado en Juan Ignacio Luca de Tena 7, en Madrid, que albergó durante más de 30 años la sede de Grupo Vocento y la redacción del diario ABC, que se trasladaron a otro edificio también propiedad de Colonial, ubicado en la calle Josefa Valcárcel 40 de la capital.

Fuentes conocedoras de la operación señalan a Europa Press que la transacción se ha cerrado por 20 millones de euros, coincidiendo con el valor de mercado que tenía este activo. El comprador no ha sido desvelado.

Con esta desinversión, Colonial SFL continúa avanzando en su política de rotación activa de activos no estratégicos, ubicados fuera del centro urbano de Madrid, tras la reciente venta de otro edificio situado en Ramírez de Arellano 37, según ha informado la socimi en un comunicado.

"Esta estrategia permite al grupo optimizar la composición de su cartera, reforzando su posicionamiento como plataforma paneuropea líder en el mercado inmobiliario prime y focalizando su inversión en activos de máxima calidad en los distritos centrales de negocio", defiende.

En este sentido, su director de Inversiones, Juan Manuel Ortega, ha afirmado que esta operación "optimiza la cartera a través de la desinversión de activos que ya han cumplido su ciclo de madurez para Colonial SFL, y la inversión en activos de calidad en ubicaciones prime".

El edificio de Juan Ignacio Luca de Tena 7 cuenta con una fachada directa a la A-2, antes de su confluencia con la M-40, y se sitúa a aproximadamente 7 kilómetros del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

El activo, que suma más de 10.000 metros cuadrados de superficie total, dispone de plantas diáfanas, así como de plazas de aparcamiento y conexiones tanto en transporte público como privado.

La operación ha contado con el asesoramiento comercial de VGevers Capital Markets y el asesoramiento legal del despacho Dentons.