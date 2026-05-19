Colonial termina su programa de recompra de 47,8 millones y reanuda un contrato de liquidez con Banco Sabadell

Archivo - Fachada de la sede de Colonial el 9 de noviembre de 2023, en Barcelona, Cataluña (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

Colonial ha informado este martes de que ha concluido su programa de recompra de acciones tras adquirir nueve millones de acciones por un total de 47.812.395,71 euros, al tiempo que ha retomado un contrato de liquidez con Banco Sabadell.

Según se desprende del hecho relevante con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los títulos comprados a un precio medio ponderado de 5,31 euros representaron el 1,43% del capital social de la socimi. El programa se lanzó originalmente mediante una comunicación publicada el 27 de febrero de 2026.

Asimismo, la empresa ha indicado en otro hecho relevante que reanudará su contrato de liquidez con Banco Sabadell desde este miércoles 20 de mayo. El contrato se encontraba suspendido temporalmente desde el 2 de marzo de este año, aunque se anunció el 4 de enero de 2022.