El comercio minorista aumenta sus ventas un 2,4% en junio y vuelve a subir tras el retroceso de mayo

Archivo - Un comercio con rebajas, a 26 de junio de 2026, en Madrid (España).- Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las ventas del comercio al por menor registraron un ascenso interanual del 2,4% en junio, tasa 2,7 puntos superior a la del mes previo, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este ascenso interanual, la facturación del comercio minorista vuelve a datos positivos tras el retroceso del 0,3% en mayo, cuando puso fin a 22 meses consecutivos de alzas.

Dentro del sector del comercio al por menor, las ventas de productos de alimentación subieron un 2,4%, mientras que las del resto de productos subieron un 4,6% interanual, con avances del 2,3%, del 5,5% y del 4,6% en equipo personal, equipo del hogar, y salud, respectivamente.

Por su parte, las ventas en las estaciones de servicio bajaron un 3,3% en el sexto mes del ejercicio en comparación con igual mes de 2025.

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