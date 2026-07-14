La compraventa de fincas rústicas sube un 1,2% en mayo, hasta las 15.108 operaciones

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MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las compraventas de fincas rústicas alcanzaron las 15.108 operaciones en mayo, lo que supone un 1,2% más que en el mismo mes del año anterior, según la Estadística de Transmisiones de Derechos de la Propiedad publicada por el Instituto Nacional de Estadística.

En concreto, el mercado rústico encadena tres meses consecutivos de crecimiento interanual en un contexto en el que la compraventa de vivienda mantiene su tendencia negativa. La evolución mensual sitúa la variación acumulada de operaciones entre enero y mayo en 1,9% respecto al mismo periodo de 2025.

Entre las diez provincias con mayor número de anuncios publicados, según los datos de Cocampo, las siete primeras son costeras -encabezadas por Alicante, Málaga y Murcia- y solo Ciudad Real y Sevilla se cuelan en ese grupo como provincias de interior.

De esta forma, Castilla y León encabeza el mercado en mayo con 2.497 compraventas, tras caer un 5,4% en abril, rebota con un 40% mensual y regresa a positivo interanual (+6,4%), seguido de cerca Andalucía, con 2.378 operaciones y crecimientos del 12% mensual y del 10,9% interanual.

Entre ambas, junto a la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha, las cuatro comunidades concentran 8.814 compraventas, el 58,3% del total nacional.