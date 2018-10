COMUNICADO: Se lanza la campaña 'Pulmonary Hypertension... A Breathtaking Disease' en el Día de las Enfermedades Raras (y 2)

Actualizado 28/02/2011 2:03:06 CET

El 28 de febrero de 2011 es el cuarto Día Internacional de las Enfermedades Raras, que está coordinado por la European Organization for Rare Diseases (EURORDIS) y que cuenta con el apoyo de las alianzas nacionales de enfermedades raras de 25 países. El Día de las Enfermedades Raras es un evento anual que sirve para mejorar la concienciación y que cuenta con coordinación a nivel internacional realizada por EURORDIS, dirigiéndose a nivel internacional por las National Alliances of Patient Organisations. Cada año, el Día de las Enfermedades Raras recuerda a las personas la importancia de las enfermedades raras y los retos concretos a los que se enfrentan las personas que viven con estas enfermedades. Visite la página web del Día de las Enfermedades Raras si desea conocer más información sobre este evento en concreto: http://www.rarediseaseday.org/

Acerca de la Pulmonary Hypertension Association Europe

La Pulmonary Hypertension Association Europe (PHA Europe) es una organización paraguas de organizaciones nacionales de pacientes que trabajan en el campo de la hipertensión pulmonar. El objetivo primario de PHA Europe es establecer una cooperación estrecha entre los miembros, instituciones europeas, organizaciones internacionales e instituciones públicas de todo el mundo. Si desea más información sobre PHA Europe visite: http://phaeurope.org/

Acerca de Bayer HealthCare

Bayer Group es una empresa mundial con competencias centrales en los campos de los cuidados de la salud, nutrición y materiales de alta tecnología. Bayer HealthCare es una filial de Bayer AG, cuenta con unas ventas anuales cifradas en 15.988 millones de euros (2009), además de ser una de las compañías del mundo líderes y más innovadoras en la industria de la salud y los productos médicos y tiene sede central en Leverkusen (Alemania). La compañía agrupa las actividades de las divisiones de salud para animales (Animal Health), cuidado al consumidor (Consumer Care), cuidados médicos (Medical Care) y farmacéuticos (Pharmaceuticals). El objetivo de Bayer HealthCare es la investigación, desarrollo, producción y comercialización de productos innovadores con el objetivo de mejorar la salud de los seres humanos y los animales de todo el mundo. Bayer Healthcare cuenta con 53.400 empleados y dispone de representación en más de 100 países. Más información en: http://www.bayerhealthcare.com

