Correos releva a un miembro de su consejo de administración

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Correos ha llevado a cabo un relevo en su consejo de administración, con el nombramiento de Ana Cristina Trifón como nueva consejera, en sustitución de Pedro Enrique Blanco, según figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme) de este martes.

La nueva consejera pertenece al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y está relacionada con la Secretaría General Técnica del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, departamento del que depende Correos.

Trifón también es consejera de Renfe Ingeniería y Mantenimiento desde junio de 2019.

En cuanto al consejero saliente, es ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid y pertenece al Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos del Estado, habiendo desarrollado su carrera profesional en el actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Blanco ha ocupado en este Ministerio los puestos de técnico superior y Jefe de Área de Contratación Técnica dentro de la Dirección General de Carreteras, así como los puestos de Jefe de Área de Inversiones de la Oficina Presupuestaria y coordinador de la Unidad de Apoyo dentro de la Dirección General de Programación Económica y Presupuestos.