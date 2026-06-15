El Corte Inglés gana 628 millones en 2025, un 22,8% más, y logra unos ingresos cercanos a los 17.250 millones

Archivo - Cristina Álvarez, presidenta de El Corte Inglés y de la Fundación Ramón Areces - EL CORTE INGLÉS - Archivo

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Corte Inglés registró un beneficio neto de 628 millones de euros en el ejercicio 2025-2026 (cerrado a 28 de febrero de 2026), lo que supone un crecimiento del 22,8% respecto al ejercicio precedente, mientras que el beneficio neto recurrente ascendió hasta los 522 millones de euros, un 11% más, según ha informado este lunes.

"Estos resultados demuestran la solidez de la compañía, y nos permiten abordar con confianza los próximos años con mayor inversión y crecimiento, con la aspiración de hacer siempre única la experiencia de todos los clientes de El Corte Inglés", ha subrayado la presidenta del grupo, Cristina Álvarez.

La compañía ha destacado que ha logrado un "sólido" crecimiento en ventas y rentabilidad, con incrementos de doble dígito en resultados y la menor deuda en dos décadas, lo que le permitirá incrementar las inversiones un 14,6% este año, hasta 650 millones de euros.

El volumen global de ingresos consolidado se situó en 17.247 millones de euros, con una cifra de negocio que alcanzó los 14.988 millones, lo que supone un incremento del 1,1% y del 2% a superficie comparable.

La compañía ha subrayado que este "importante" crecimiento en todas sus magnitudes financieras se debe al buen comportamiento que han registrado sus principales áreas de actividad, así como a una mejora continuada de la eficiencia.

En concreto, destaca el impulso del Retail con una clara aceleración, según el grupo, en los períodos de mayor actividad comercial, especialmente en el segundo semestre del ejercicio (+2,2%). Asimismo, Viajes mantuvo un crecimiento "sólido" (+3,1% en cifra de negocio), impulsado principalmente por el segmento vacacional, a lo que hay que añadir el incremento obtenido en el negocio de comercialización de espacios.

El margen bruto del grupo consolidado se anotó un incremento del 2,5%, en el que destaca sobre todo la segunda parte del ejercicio.

Las mejoras en la gestión se reflejan también en el resultado bruto de explotación (Ebitda) que se elevó hasta los 1.266 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,7% sobre el año anterior.

La deuda financiera neta se ha reducido en 148 millones de euros, hasta 1.648 millones de euros, en el marco de un crecimiento continuo del Ebitda por el crecimiento del negocio y una gestión eficiente de costes.

Esta evolución positiva sitúa el nivel de endeudamiento en 1,3 veces Ebitda, el más bajo en casi dos décadas, al mismo tiempo que se incrementa el valor de los activos en 311 millones gracias a las inversiones realizadas.

Durante el ejercicio se ha realizado un "importante" esfuerzo inversor (567 millones), que se verá superado este año en alrededor de un 14,6%, es decir, 650 millones, tal y como anunció la presidenta del grupo, Cristina Álvarez, el pasado mes de enero.

"Los resultados del ejercicio 2025-2026 muestran, por tanto, crecimiento sólido y rentabilidad mejorada, en el que, si bien la primera mitad se vio afectada por las condiciones climatológicas, la segunda parte del año logró un mayor crecimiento gracias a la mejor eficiencia operativa en tienda y al fortalecimiento de la logística", ha resaltado el grupo, que estima además unas buenas perspectivas para el ejercicio 2026-2027.

ÁREAS DE ACTIVIDAD

Por áreas de actividad, el Retail logró un volumen global de ingresos de 13.216 millones de euros y una cifra de negocios de 12.633 millones, con un crecimiento del 1,8% a superficie comparable. Destaca el fuerte posicionamiento del área de Moda y Belleza, que registró un incremento en sus ventas del 3,1% hasta alcanzar los 5.882 millones.

La moda, según el grupo, se afianza como un área clave de crecimiento, mostrando un "sólido" desempeño, en una categoría que incluye joyería, belleza, relojes y deportes.

En las áreas de Alimentación y Hostelería las ventas se situaron en los 3.064 millones de euros (+1,5%), destacando especialmente el incremento de Club del Gourmet, mientras que en las áreas de Hogar y Electrónica, alcanzaron los 2.776 millones de euros.

En cuanto al canal online, se han registrado más de 1.007 millones de visitas a las webs y apps del Grupo (891,7 millones en 2024). La compañía cuenta con 16,3 millones de clientes registrados en elcorteingles.es.

Esta evolución positiva en las diferentes líneas de negocio del Retail ha impulsado su Ebitda un 4,3% hasta alcanzar los 961 millones de euros.

En cuanto a Viajes El Corte Inglés, su volumen global de ingresos se situó en 3.489 millones de euros, con una cifra de negocios de 2.117 millones, lo que representa un crecimiento del 3,1%, con un Ebitda de 107 millones de euros, un 6,3% más que el ejercicio precedente.

El grupo destaca el "fuerte" crecimiento del segmento vacacional y la recuperación del negocio corporativo, así como la fortaleza del negocio de touroperación, especialmente con las marcas propias Tourmundial y Club de Vacaciones.

La categoría de comercialización de espacios ha registrado un "fuerte" crecimiento de los ingresos (un 14,4% hasta los 95 millones de euros) respaldado por un buen desempeño tanto en los activos de tienda, como en los activos independientes.

La compañía destaca el aprovechamiento de espacios en los centros comerciales para la recarga de vehículos eléctricos, así como el sólido desempeño de KUMO, el negocio de centros de datos de El Corte Inglés que cuenta ya con un nuevo centro en Paterna (Valencia).

Financiera El Corte Inglés, por su parte, también registró importantes crecimientos, con un beneficio neto de 56 millones de euros en el ejercicio, lo que significa un incremento del 10,7%.

Por su parte, Seguros El Corte Inglés obtuvo un resultado neto de 71 millones tras crecer un 6,3% respecto al año anterior. El número de pólizas alcanzó los 1,4 millones, un 12% más que el pasado ejercicio.

"El buen comportamiento de los distintos segmentos de negocio, la fortaleza financiera del grupo, la evolución de la venta en estos primeros meses del año y el incremento del esfuerzo inversor, avanzan unas buenas perspectivas para el ejercicio 2026-2027", ha subrayado la compañía.