El Corte Inglés prepara 220 millones para hacerse con el 100% de su filial de viajes

Archivo - Una agencia de Viajes El Corte Inglés, a 1 de febrero de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Corte Inglés ha provisionado un importe de 220 millones de euros para adquirir el 25% de participación de Tool Factory en su filial de viajes, con la que el grupo se haría con el 100%, al ostentar actualmente el 75% restante, según consta en el reciente informe de sus cuentas anuales.

En concreto, la operación de compra, contemplada en el pacto de socios de febrero de 2022, fue comunicada a Tool Factory el pasado mes de noviembre de 2025.

En el ejercicio 2022, además, el grupo concedió un préstamo a Tool Factory por importe de 24 millones de euros y que vence en 2029. Dado que está prevista la amortización de este préstamo en el plazo de diez días desde la adquisición de la su participación del 25%, se ha procedido a clasificar a corto plazo dicho préstamo.

El pasado viernes, 24 de julio, en junta anual de accionistas, la presidenta de El Corte Inglés, Cristina Álvarez, reafirmó el compromiso del grupo con Viajes El Corte Inglés al destacar que la compañía seguirá apostando "con fuerza" por esta división dentro de su estrategia de crecimiento.

Durante su intervención, Álvarez destacó además que la filial es un servicio que lleva "el sello" del grupo, que genera confianza y que "refuerza el vínculo" con los clientes. "Es nuestra obligación seguir apostando con fuerza por este negocio", subrayó.

De vuelta con el informe, éste reporta que su segmento de viajes registró un beneficio neto de 37 millones de euros en su último año fiscal, lo que supuso un incremento del 12,1% con respecto a los 33 millones de euros del ejercicio previo. Este resultado representó un 6% del total del grupo, que obtuvo un beneficio de 628 millones de euros (+22,7%).

En cuanto a la evolución del negocio, Viajes El Corte Inglés elevó su volumen global de ingresos hasta los 3.489 millones de euros, un 1,16% más, mientras que la cifra de negocios aumentó un 3,1% con 2.117 millones de euros.

Por su parte, el Ebitda creció un 6,3% al anotarse 107 millones de euros, apoyado también por la fortaleza de su actividad de turoperación y el desempeño de sus marcas propias Tourmundial y Club de Vacaciones.

En sus cuentas anuales, la compañía ha destacado que estos resultados refuerzan la posición de liderazgo de Viajes El Corte Inglés en el sector turístico español, con presencia internacional, especialmente en Europa y América.

El grupo cuenta con una actividad diversificada que abarca los segmentos vacacional, corporativo, MICE (reuniones, congresos y eventos) y la distribución mayorista de alojamiento turístico a través de su negocio de banco de camas.

El grupo turístico además opera bajo una red de cerca de 400 agencias bajo la marca Viajes El Corte Inglés y en el crecimiento de su canal digital, donde opera Logitravel. La compañía también ha apuntado el avance de su transformación digital, con iniciativas dirigidas a mejorar la experiencia tanto de clientes como de empleados.