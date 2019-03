El Corte Inglés y Repsol se alían para vender electricidad y gas

Publicado 20/03/2019 10:46:42 CET

Los clientes del grupo de grandes almacenes pueden contratar desde este miércoles la luz y el gas de Repsol, con descuentos en carburantes

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Repsol y El Corte Inglés, aliados estratégicos desde hace más de 20 años, han suscrito un nuevo acuerdo por el que la compañía energética ofertará electricidad y gas a clientes de la cadena de grandes almacenes, que podrán beneficiarse además de descuentos en el precio de los carburantes, informaron ambas compañías.

Además, la app de Repsol denominada Waylet podrá utilizarse en los centros de El Corte Inglés como forma de pago desde mediados de junio, con ventajas exclusivas para sus usuarios.

Los consejeros delegados de Repsol y El Corte Inglés, Josu Jon Imaz y Víctor del Pozo, respectivamente, han firmado este convenio, que amplía y refuerza la alianza estratégica de ambos grupos.

En virtud de este acuerdo, los clientes de El Corte Inglés pueden contratar desde este miércoles la luz y el gas con el Grupo Repsol, con una tarifa competitiva e individualizada y descuentos en carburantes, a los que se añade un cheque de El Corte Inglés de hasta 100 euros, canjeable en cualquiera de sus comercios.

Además, los centros de Sanchinarro, Castellana y Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid, cuentan desde este miércoles con un espacio para contratar la electricidad y el gas de Repsol.

La compañía energética que preside Antonio Brufau lanzó el pasado mes de noviembre su filial Repsol Electricidad y Gas, que a finales de febrero contaba con 810.000 clientes y prevé superar con creces los 900.000 este año, informaron a Europa Press en fuentes de la compañía.

Esta oferta promocional de electricidad y gas se ampliará a mediados de junio a todos los clientes que cuenten con la tarjeta de El Corte Inglés, que en la actualidad superan los 11 millones. Asimismo, Repsol también lanzará a mediados de abril una oferta de electricidad y gas a los más de 90.000 empleados de El Corte Inglés.

Josu Jon Imaz ha destacado que el acuerdo "refuerza el objetivo de Repsol de mantener a los clientes en el centro de nuestra estrategia, con una visión innovadora, ofreciéndoles los servicios que necesitan y acercándoles nuestra oferta multienergía", para lo que es una gran ventaja "contar con la colaboración de referentes de prestigio como El Corte Inglés".

Por su parte, Víctor del Pozo ha señalado que este acuerdo es un paso más dentro de su política de servicio y atención al cliente, algo que siempre ha caracterizado a El Corte Inglés. "Queremos ofrecer a nuestros clientes todo aquello que puedan necesitar o que les pueda facilitar la vida, ya sean productos, servicios o experiencias. Y para ello, contamos con aliados de referencia como Repsol", ha subrayado.

Gracias a este acuerdo, la aplicación de pago mediante teléfono móvil Waylet podrá utilizarse, desde mediados de junio, en los centros de El Corte Inglés. Los clientes que utilicen esta app tendrán promociones y descuentos exclusivos en secciones específicas y grandes marcas.

En la actualidad, cerca de un millón de personas se han registrado en Waylet, que incorpora lo último en innovación tecnológica y permite pagar con el móvil en las estaciones de servicio de Repsol, así como en 2.400 comercios vinculados.

La tarjeta de compra de El Corte Inglés también puede utilizarse en las estaciones de servicio de la red de Repsol y sus usuarios acumulan el 4% del importe total para compras en El Corte Inglés, Hipercor, Supercor y Supercor Express. Desde hace un año está integrada en Waylet, de forma que los usuarios que disponen de esta tarjeta tienen la opción de pagar con la app, con las mismas ventajas, en las estaciones de servicio de Repsol, Campsa y Petronor.

REPSOL, PRINCIPAL PROVEEDOR ENERGÉTICO DE EL CORTE INGLÉS

Por otro lado, Repsol Electricidad y Gas ha ganado uno de los concursos de suministro eléctrico convocado por el grupo de distribución. Con ello, se convierte en el principal proveedor energético de El Corte Inglés por número de establecimientos.

En concreto, suministrará 21.600 MWh anuales a un total de 540 emplazamientos del grupo durante dos años, periodo que se iniciará el próximo 1 de abril. La electricidad suministrada procederá de fuentes de generación renovable. Además, desde el pasado 1 de marzo y por un periodo de un año, la filial de Repsol suministra gas a 23 inmuebles del grupo de distribución, por el equivalente a 13.900 MWh/año.

Estas adjudicaciones consolidan a Repsol Electricidad y Gas como "una de las principales compañías de electricidad y gas de España", según destaca la compañía. Tras la incorporación de activos de Viesgo y su comercializadora, Repsol avanzó en la consecución de los ambiciosos objetivos que la compañía se ha marcado para el desarrollo de un negocio operado de bajas emisiones en el sector eléctrico.

Repsol y El Corte Inglés colaboran desde hace más de 20 años con distintas iniciativas, como la gestión compartida de estaciones de servicio a través de su sociedad conjunta Gespevesa, y ambas compañías mantienen una política de promociones y ofertas cruzadas para beneficio de sus clientes.

350 TIENDAS 'SUPERCOR STOP&GO' A FINALES DE AÑO

Ambas empresas están creando la mayor red de tiendas de proximidad y conveniencia de España en las estaciones de servicio de la compañía energética bajo la marca 'Supercor Stop&Go'. Actualmente, ya son más de 150 las tiendas bajo esta enseña y está previsto concluir el año 2019 con otras 200 más.

Además, El Corte Inglés es la central de compras de la red de estaciones de servicio de Repsol, a cuya disposición pone un surtido de más de 35.000 referencias de alimentación, productos gourmet, bebidas, etc.; y más de 60.000 de no alimentación (ocio, complementos, etc.), y su gran conocimiento en el sector.