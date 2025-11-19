Costa Cruceros refuerza su presencia en Asia con el Costa Serena y dos exclusivos itinerarios para 2026

MADRID 19 (EUROPA PRESS)

Costa Cruceros ha anunciado una significativa expansión de su oferta de viajes en Asia para el año 2026, introduciendo dos nuevos itinerarios de 11 días a bordo del renovado buque Costa Serena.

Estos viajes están diseñados para ofrecer una inmersión completa en el 'Japón más auténtico' y las maravillas culturales de Asia, reafirmando el liderazgo de la compañía en el segmento de cruceros por la región.

Tras el anuncio de destinos icónicos entre noviembre de 2025 y principios de 2026, la compañía amplía su portafolio con estas dos nuevas rutas que combinan destinos clásicos con joyas ocultas, culturas milenarias y metrópolis futuristas.

PRIMER ITINERARIO: EXTREMO ORIENTE, DE LA METRÓPOLIS FUTURISTA AL TEMPLO MILENARIO

El primer itinerario, con salida el 1 de junio de 2026, propone un recorrido de 11 días a través de Corea del Sur, Japón y China.

Partiendo de Seúl (Incheon), la ruta incluye la ciudad costera de Busan (Corea), paradas en Japón como Sasebo, Yatsushiro, Kagoshima (conocida como la 'Nápoles de Japón' por su volcán Sakurajima) y Nagasaki, símbolo de resiliencia y mestizaje cultural.

El viaje concluye con una noche en Shanghái , una metrópolis futurista donde los rascacielos se reflejan en el Bund y los templos se ocultan entre la arquitectura vanguardista.

SEGUNDO ITINERARIO: INMERSIÓN TOTAL EN JAPÓN Y EL ESPLENDOR DEL OTOÑO ASIÁTICO

El segundo itinerario, con salida el 7 de octubre de 2026, se centra en una experiencia envolvente en el corazón de Japón, coincidiendo con la temporada de colores otoñales.

Iniciando en Tokio (Yokohama), el buque navega hacia Kobe (con una pernoctación), Kochi, Kagoshima (famosa por sus onsen), y Nagasaki.

El crucero incluye una escala en Busan (Corea), para luego adentrarse en Kanazawa, la "Kioto del Mar de Japón" con sus jardines y barrios samuráis, y finalizar en Hokkaido (Hakodate), con su atmósfera atemporal.

El vicepresidente mundial de ventas de Costa Cruceros, Luigi Stefanelli destacó la singularidad de la propuesta. "uestra oferta en Asia con el Costa Serena para 2026 es verdaderamente única en el panorama turístico actual: una oportunidad exclusiva para descubrir las maravillas de Oriente, desde destinos emblemáticos hasta joyas ocultas" afirmó Stefanelli.

El ejecutivo resaltó que los itinerarios combinan "autenticidad, encanto y confort," facilitando el acceso a estas experiencias extraordinarias a través de la fórmula 'fly & cruise' disponible desde las principales ciudades europeas.

COSTA SERENA: UN ESCENARIO FLOTANTE RENOVADO

El Costa Serena, recientemente sometido a una importante remodelación, acogerá a sus huéspedes con espacios renovados, una nueva oferta culinaria y entornos diseñados para "inspirar asombro". La embarcación cuenta ahora con una zona de comidas renovada con opciones innovadoras, piscinas y salones exteriores actualizados, y cabinas y suites modernizadas.

La evolución del buque fue celebrada con un crucero inaugural de 10 días el 12 de noviembre de 2025, tras el cual continuará operando en Asia a lo largo de 2026, alternando los nuevos itinerarios con las rutas de 14 días entre Japón, Taiwán y Corea del Sur, y Vietnam, Tailandia, Singapur, Brunéi y Filipinas.

Como colofón a esta temporada asiática, el Costa Serena será protagonista de un Crucero Vuelta al Mundo de 66 días, partiendo de Tokio el 18 de octubre de 2026. Este épico viaje cruzará Asia, Oceanía y Sudamérica, visitando 15 países y 26 destinos, antes de concluir en Buenos Aires.

Además, por primera vez en su historia, el Costa Serena actuará como hotel flotante oficial para un importante evento deportivo internacional que se celebrará en Japón en otoño, atracado en el puerto de Nagoya, donde recibirá a atletas y delegaciones de todo el continente.