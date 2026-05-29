La cotización de eDreams supera la cota de los 4 euros por primera vez en 2026 tras subir un 10% este viernes

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MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La cotización de eDreams ha cerrado este viernes por encima de la cota de los cuatro euros por primera vez en este 2026, aupada por la resaca del anuncio de ayer de un beneficio récord de 52,2 millones de euros en su año fiscal 2026, junto con el consecución de objetivos, además del favorable contexto geopolítico ante un principio de acuerdo entre EEUU e Irán para extender la tregua en Oriente Próximo y permitir el paso en el estrecho de Ormuz.

En concreto, las acciones de eDreams se han disparado un 10,44% en la sesión bursátil de hoy tras marcar un precio unitario de 4,18 euros, que se suma al avance de un 11,3% de este jueves.

Además, este impulso en la agencia de viajes 'online' a lo largo de este final de semana ha propiciado que acumule una subida del 4,76% en lo que va de 2026.

A mediados de noviembre de 2025, la cotización de la firma se mantenía por encima de los siete euros por acción, pero desplomó un 41,27% con motivo de una rebaja en 60 millones de euros en su previsión de resultado bruto de explotación (Ebitda) 'cash' para el año fiscal 2026.

Además del beneficio récord, eDreams destacó la suma de 643.000 altas a su modelo de suscripción, un 7,2% por encima de su previsión, mientras que los 157 millones de euros de Ebitda 'cash' rebasaron en dos millones de euros la previsión.

A finales de 2025, la cotizada anunció una nueva hoja de ruta estratégica para crecer un 15-20% anual de miembros prime entre los ejercicios fiscales 2028 y 2030, con el objetivo de superar los 13 millones en 2030, desde los 7,8 millones actuales, un objetivo que superaría en un 40% el consenso de los analistas, además de un Ebitda 'cash' de más de 270 millones de euros.

De cara al año fiscal 2027, las previsiones son alcanzar 8,5 millones de suscriptores, con 600.000 altas netas, además de un Ebitda ajustado, antes de inversiones, de 167 millones de euros.