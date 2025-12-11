La creación de empresas registra su mejor octubre de la historia, con 11.665 nuevas sociedades

La creación de empresas en España - EPDATA

MADRID 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles creció un 9% en octubre respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar un total de 11.665 empresas, su mayor cifra para este mes desde 1995, cuando se inicia la serie histórica, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el ascenso interanual de octubre, la creación de empresas acumula siete meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril, un 36,9% en mayo, un 15% en junio, un 11,4% en julio, un 3,4% en agosto y un 14,7% en septiembre.

Para la creación de las 11.665 empresas de octubre se suscribieron más de 411,7 millones de euros, lo que supone un 5,3% más que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 35.297 euros, bajó un 3,4% interanual.

Por su parte, la disolución de empresas bajó un 1,9% en octubre en relación al mismo mes de 2024, con 2.117 sociedades desaparecidas. Así, cada día del mes de octubre cerraron sus puertas 68 sociedades.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))