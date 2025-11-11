La creación de empresas registra su mejor septiembre en 19 años, con 9.252 nuevas sociedades

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles creció un 14,7% en septiembre respecto al mismo mes de 2024, hasta sumar un total de 9.252 empresas, su mayor cifra para este mes desde 2006, cuando se constituyeron más de 10.000 empresas, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el ascenso interanual de septiembre, la creación de empresas acumula seis meses consecutivos de ascensos, tras subir un 0,3% en abril, un 36,9% en mayo, un 15% en junio, un 11,4% en julio y un 3,4% en agosto.

Para la creación de las 9.252 empresas de septiembre se suscribieron más de 410,9 millones de euros, lo que supone un 41,5% más que en igual mes de 2024, mientras que el capital medio suscrito, que se situó en 44.416 euros, bajó un 23,4% interanual.

Por su parte, la disolución de empresas se incrementó un 13,2% en septiembre en relación al mismo mes de 2024, con 1.583 sociedades desaparecidas. Así, cada día del mes de septiembre cerraron sus puertas 51 sociedades.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))