Cristina Álvarez destaca su voluntad de contribuir al desarrollo de negocios de El Corte Inglés e inversión

Archivo - Cristina Álvarez asume la presidencia de El Corte Inglés y de la Fundación Ramón Areces - EL CORTE INGLÉS - Archivo

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cristina Álvarez, que desde este jueves asume la presidencia de El Corte Inglés y de la Fundación Ramón Areces, ha destacado su voluntad de contribuir al desarrollo de los negocios del grupo y la inversión, que en este nuevo ejercicio 2026-2027 alcanzará los 650 millones de euros.

En un comunicado, Álvarez ha explicado que dicha inversión se centrará en continuar con la remodelación de las tiendas, el crecimiento en las capacidades tecnológicas y logísticas del grupo y la expansión de los negocios.

Cristina Álvarez, que sustituye a su hermana Marta, toma las riendas de la compañía y de la fundación después de que ambos nombramientos hayan sido aprobados por unanimidad de todos los miembros tanto del consejo de administración de El Corte Inglés como del Patronato de la Fundación Ramón Areces.

Cristina Álvarez continúa presidiendo la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. Además, desde este jueves preside la Comisión de Seguimiento y, por tanto, la supervisión del Plan Estratégico aprobado por el consejo de administración y su ejecución por los directores generales, Santiago Bau y Rafael Díaz Yeregui.

La presidenta ha manifestado su más "sincero compromiso e implicación" con el grupo al que ha dedicado su vida profesional desde hace más de 30 años, y ha resaltado el "orgullo de pertenecer a El Corte Inglés".

El pasado 26 de noviembre la compañía anunció ya el relevo, que se ha producido en un marco "ordenado, estable y de continuidad", según indicó el grupo en ese momento.

De esta forma, Marta Álvarez da paso a su hermana en la presidencia tras seis años en el cargo "por decisión personal y voluntaria", aunque continuará como miembro del consejo y de la comisión de Seguimiento, centrándose en la dirección estratégica de Marcas Propias, de Moda y de Hogar.

Cristina Álvarez, que se incorporó a la compañía en 1992, agradeció, al anunciarse el relevo, el "magnífico trabajo" realizado por su hermana Marta durante estos años y aseguró que desempeñará sus funciones con "humildad, defendiendo siempre los intereses de los accionistas, de los empleados y de los clientes de esta gran empresa".

La decisión de Marta Álvarez de dar el relevo a su hermana en la presidencia se produjo casi un mes después de que el consejo de administración aprobara, con efecto inmediato, la remodelación de la primera línea ejecutiva de la compañía, tras la marcha de su consejero delegado, Gastón Bottazzini, que accedió al cargo hace poco más de un año.