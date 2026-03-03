Criteria vuelve a reforzar su posición en Naturgy tras la salida de GIP (BlackRock) y alcanza el 28,5%

Archivo - Edificio de la sede de Naturgy- Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

CriteriaCaixa, primer accionista de Naturgy, ha vuelto a aprovechar la colocación acelerada de acciones llevada a cabo por BlackRock, a través de GIP, para reforzar su posición en la energética adquiriendo un 2,5% y elevando su participación al 28,5%.

Según informó el holding que gestiona el patrimonio empresarial de la Fundación 'la Caixa', ha adquirido ese 2,5% adicional del capital de Naturgy por un importe de 611 millones de euros, aprovechando la operación de desinversión de GIP (BlackRock).

CriteriaCaixa señaló que así "refuerza su posición en el accionariado de la compañía energética, alcanzando una participación del 28,5%, lo que demuestra su compromiso con el futuro de Naturgy".

Con la venta de su participación del 11,4% en la energética, GIP (BlackRock) ha culminado este martes su salida del accionariado de Naturgy.

GIP inició su desinversión en la energética a mediados del mes de diciembre, cuando colocó un 7,1% de Naturgy valorado en unos 1.800 millones de euros. Ya entonces, CriteriaCaixa también aprovechó ese movimiento para elevar su participación en la primera gasista y tercera eléctrica del país hasta el 26%.

Con la participación del 28,5% que alcanza en Naturgy, CriteriaCaixa refuerza su posición como principal accionista de la energética, por delante del fondo australiano IFM (15,5%), CVC (13,8%), Alba (5%) y la argelina Sonatrach (4,1%).

REORDENACIÓN DEL CONSEJO.

De cara a la próxima Junta General de accionistas de la energética, que se celebrará el 24 de marzo, Naturgy propondrá una actualización de su consejo, aunque sin tener en cuenta el movimiento vivido en estos dos últimos días en su capital, con la marcha definitiva de GIP (BlackRock).

Así, además del adelanto de la renovación del mandato de su presidente ejecutivo, Francisco Reynés, para extenderlo hasta 2030, se propondrá dar entrada a un tercer consejero del fondo australiano IFM, mientras que estaba previsto que BlackRock-GIP redujera sus consejeros dominicales a dos, aunque estos quedarán vacantes.

De esta manera, IFM pasará a contar con el mismo número de asientos en el órgano rector que CriteriaCaixa, a pesar de que la participación de esta última ya es claramente muy superior.

La última reordenación del órgano rector de Naturgy tuvo lugar hace un año, cuando se amplió el número de consejeros, dando entonces un segundo asiento a IFM, después que el fondo australiano fuera incrementando su peso en el capital de la compañía paulatinamente.

También se dio entonces un nuevo asiento a Criteria Caixa, BlackRock/GIP y CVC/Alba para reconocer la que era entonces la proporcionalidad en el accionariado de la compañía.