¿Cuánto han subido los precios de alimentos de Navidad? Percebes y almejas, los que más suben

Archivo - Un vendedor en un puesto de marisco en Navidad - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Los precios de los alimentos navideños se han incrementado en un 10,3% de media, una subida notable, pero inferior a la del año pasado, cuando alcanzó el 12,3%, según los datos del tercer y último control realizado por la OCU en diciembre, los precios han aumentado un 10,3% de media,

En concreto, el estudio muestra que hasta 12 de los alimentos analizados registran subidas, sobre todo los percebes, cuyo precio se dispara un 56%, seguido por las almejas (43%), la pularda entera (26%), la merluza al corte (20%) y el besugo (17%).

También se encarecen en este periodo el pavo entero, que sube un 8%, las angulas (8%), el jamón ibérico de cebo (6%), el redondo de ternera (6%), los langostinos congelados (4%), el cordero en cuartos (3%) y la lubina (2%).

Por su parte, la granada, una de las frutas de temporada, mantiene su precio, mientras que las ostras son un 16% más baratas y también bajan sus precios la piña (-13%) y la lombarda (-4%).

ESTE AÑO SE ELEVAN MÁS EL PRECIO DE LAS CARNES QUE PESCADO Y MARISCO

A diferencia de otros años, no se percibe un comportamiento tan diferenciado según el tipo de producto. Las únicas excepciones estarían en las frutas y vegetales, donde el comportamiento clásico (pocas variaciones e incluso descensos) se repite este año, mientras que se da un comportamiento más alcista en las aves, posiblemente afectadas por el impacto de la gripe aviar.

En cualquier caso, seis alimentos alcanzan máximos históricos para esta tercera toma de precios del año que realiza la OCU que destaca que muchos de ellos son carnes y no pescados y mariscos como ocurría en este periodo en otros años.

De esta forma, el jamón ibérico de cebo al corte alcanza un precio de 71,71 euros/kg, mientras que el cordero lechal vale 23,85 euros/kg y el redondo de ternera, 21,34 euros/kg, mientras que la granada cuesta 3,19 euro/kg y la piña, 1,89 euros/kg.

La organización de consumidores ha señalado que ante estas subidas conviene aprovechar ofertas puntuales y valorar la compra de productos congelados, habitualmente más económicos y que pese al alza, la carne de ave sigue siendo la opción cárnica más asequible dentro de la cesta navideña.

El estudio analiza el precio de 16 productos muy demandados en estas fechas, entre los que figuran cordero lechal, pularda y pavo, besugo, lubina, angulas, percebes, ostras, piña, o jamón ibérico de cebo al corte, entre otros, en mercados municipales, supermercados y grandes superficies de Albacete, Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, Sevilla y Valencia.