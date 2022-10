CUP ve "vergonzoso" el gasto en Defensa en Presupuestos y Foro critica que el Gobierno siga "enturbiando la nación"

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La CUP ha criticado en el Congreso que el aumento de las partidas dedicadas a Defensa en los Presupuestos Generales del Estado de 2023 es "el punto más vergonzoso" de las cuentas, mientras que Foro Asturias ha lamentado que el Gobierno siga "erre que erre, enturbiando el devenir de la nación que algunos de sus compinches quieren corromper".

En el debate de totalidad de las nuevas cuentas en la Cámara Baja, el diputado de la CUP Albert Botrán ha señalado cómo los 2.500 millones que aumentan en Defensa "se come" la mitad de la recaudación prevista con los nuevos impuestos a banca y energéticas.

Además, ha criticado el "bloqueo" del PSOE a la regulación del precio de los alquileres y la Ley de Vivienda y ha pedido "una reforma fiscal mucho más profunda". "Hay que limitar la riqueza, discutir la riqueza. Si hay pobres es que hay exageradamente ricos", ha espetado.

MONTERO CREE QUE TENDRÍA "ESPACIO PARA ENTENDERSE" CON LA CUP

En su turno de réplica, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha destacado que, de no haber defendido enmienda a la totalidad cree que habría sido posible una negociación. "Creo que tendríamos espacio para entendernos", ha dicho.

Tras reconocer un menor porcentaje de ejecución en infraestructuras en Cataluña, ha defendido el mayor gasto en Defensa, dirigido a industria nacional y a "mantener cargas de trabajo que podrían tener dificultad", y que al estar fuera del límite de gasto financiero, ha mantenido, "no compite con el resto de partidas".

PREVISIONES "PATOLÓGICAS" DE INGRESOS, "FUNESTAS" EN EL GASTO

Por su parte, el diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Oblanca, ha defendido como "imprescindible" la devolución de unas cuentas "perpetradas", ha dicho, con el único interés del presidente Pedro Sánchez y sus socios.

Asimismo, ha calificado como "patológicas" las previsiones de los ingresos y "funestas" las desviaciones en el gasto público que, además, "disparan el endeudamiento".

La ministra de Hacienda ha lamentado que su enmienda a la totalidad "no tiene ni pies ni cabeza", cuestionando cómo no puede ver "nada bueno" en la política del Gobierno y no busque "hacer valer su capacidad de influencia" en el reparto de inversiones de los Presupuestos.

"ACUERDOS ABSOLUTAMENTE INMORALES" PARA "ETARRAS Y SEDICIOSOS"

Finalmente, el exdiputado de UPN Carlos García Adanero ha justificado el rechazo a los Presupuestos por la falta de rebajas fiscales y de ejecución de inversiones, pero también por las alianzas que prevé el Ejecutivo.

"No se pueden aprobar porque son consecuencia de acuerdos absolutamente inmorales para sacar a etarras de la cárcel y satisfacer a ERC con sus sediciosos y golpistas", ha dicho.

MONTERO RECUERDA QUE EL PP ACERCÓ 805 PRESOS

Montero ha reprochado a Adanero no conocer el sistema de financiación, pues las comunidades son beneficiadas también de la mayor recaudación de IVA y de IRPF, por el reparto de esta recaudación pero también por transferencias fuera de este sistema.

Asimismo, ha criticado la ausencia de críticas a gobiernos del PP tras haber acercado "a escondidas, sin ningún tipo de publicidad" y "con nocturnidad y alevosía, de manera vergonzante" 805 presos etarras, frente a las críticas por 216 acercamientos de presos del Gobierno del PSOE. "Es más de cuatro veces. No sean tan ligeros", ha pedido Montero a Adanero, considerando que ha sido "tremendamente injusto con un partido que tiene víctimas", pero también con jueces y funcionarios.