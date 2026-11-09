D'Anjou tiene voluntad de pactar los Presupuestos pese a que el contexto electoral "no contribuye" al acuerdo

Archivo - El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou - GOBIERNO VASCO - Archivo

VITORIA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, afronta el inicio de la negociación presupuestaria con la oposición con voluntad de acuerdo y con la disposición de aceptar las propuestas que resulten "viables y responsables", aunque siendo consciente de que el contexto preelectoral "no contribuye" a lograr un entendimiento.

D'Anjou, en declaraciones a los periodistas antes del inicio de las negociaciones presupuestarias con la oposición, ha reiterado que afronta estas reuniones "con una actitud abierta" con el fin de alcanzar acuerdos.

En este sentido, ha explicado que escuchará y analizará las propuestas que le planteen EH Bildu, PP y Sumar, y que si son "viables y responsables", las incorporará al proyecto de presupuestos para 2027.

En todo caso, y en la línea que viene manteniendo en las últimas semanas, ha reconocido que el contexto preelectoral "no facilita" la consecución de acuerdos. "Si en los dos años anteriores no hemos sido capaces de conseguir los apoyos de los grupos de oposición a nuestros presupuestos, en esta ocasión es evidente que el contexto no contribuye a ello", ha añadido.

"NO ANTICIPAR"

Noël D'Anjou, pese a todo, ha emplazado a la oposición a no "anticipar resultados" sobre las negociaciones, ya que "lo que corresponde y lo importante hoy es que nos sentemos para comprobar si puede haber puntos de encuentro".

"Dado el contexto preelectoral, lo que pedimos a los grupos de la oposición es que hagamos un ejercicio de responsabilidad, nos abstraigamos del ruido político y nos centremos en lo que realmente es importante para Euskadi, que son los vascos y las vascas", ha señalado.

El consejero ha recordado que los presupuestos "tienen una repercusión directa en el bienestar [de los ciudadanos], en los servicios públicos, en el empleo, en la actividad económica, y en la competitividad de las empresas".