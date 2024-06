Decathlon contratará a más de 500 trabajadores en España para formar parte de la compañía

MADRID, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Decathlon, la marca deportiva francesa multiespecialista, contratará a más de 500 trabajadores tras abrir un proceso de selección para la búsqueda de vendedores en España, coincidiendo con el inicio de la campaña de verano, según informa en un comunicado.

En concreto, la multinacional, bajo su lema 'Move People Through the Wonders of Sport', busca perfiles para incorporarse a un equipo que comparte una "cultura común basada en la pasión por el deporte".

De esta forma, la compañía ha puesto en marcha cerca de medio millar de vacantes entre todas las provincias españolas donde está presente para cubrir puestos de vendedores en diferentes departamentos como deportes colectivos, acuáticos, fitness, montaña o ciclismo.

Decathlon ha indicado que entre los requisitos demandados a figura "que sean apasionadas por el deporte y que tengan una clara vocación por la atención al cliente", así como habilidades en la venta. Además, en este proceso, se han incorporado también algunas ofertas para contrataciones de fin de semana, destinadas a estudiantes que quieran compaginar la vida laboral con sus estudios.