Deloitte amplía su alianza con Nvidia para acelerar el despliegue de IA física

Red tecnológica - DELOITTE

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Deloitte ha ampliado su colaboración estratégica a largo plazo con Nvidia para ofrecer soluciones de inteligencia artificial (IA) física de nueva generación, centradas en gemelos digitales de alta fidelidad, visión artificial avanzada y robótica de vanguardia.

El objetivo es ayudar a las empresas a reducir el tiempo necesario para que los proyectos aporten valor, disminuir el riesgo operativo y escalar máquinas inteligentes a producción con mayor confianza.

Según el último informe "State of AI in the Enterprise" de Deloitte, el 58% de las compañías ya utiliza en alguna medida la IA física y se prevé que la adopción alcance el 80% en un plazo de dos años.

Esta tecnología se integra en operaciones reales mediante robots, vehículos autónomos, simulaciones y sistemas de sensores que aportan capacidades de percepción, comprensión, acción y colaboración en sectores intensivos en activos físicos.

La firma está aprovechando las librerías de Nvidia Omniverse para que sus ingenieros y desarrolladores diseñen soluciones que permitan simular decisiones, mejorar el conocimiento de la situación y desplegar IA incorporada a escala.

Entre las capacidades clave se incluyen simulaciones inmersivas, gemelos digitales, realidad aumentada y virtual, e IA para combinar experiencias físicas y digitales, con casos ya en marcha en la industria automotriz para optimizar fábricas y almacenes, incrementar la eficiencia y seguridad, y recortar costes operativos.

La alianza también contempla escalar despliegues seguros de IA física mediante computación en el borde y robótica, apoyándose en marcos abiertos como Nvidia Isaac Sim, los modelos fundacionales Nvidia Cosmos y la plataforma Nvidia Jetson Thor para sincronizar cargas de trabajo entre entornos de borde y la nube.

En ciencias de la salud, Deloitte está ayudando a clientes a introducir sistemas humanoides que combinan simulación, datos sintéticos, teleoperación y validación "sim-to-real" para acelerar la implantación de inteligencia incorporada.

Otro de los ejes es la interpretación digital del mundo físico a través de visión artificial, utilizando herramientas como Nvidia Blueprint para búsqueda y resumen de vídeo, Cosmos Reason VLM y la plataforma Nvidia Metropolis para desplegar agentes de análisis de vídeo basados en datos reales y sintéticos.

Un caso destacado es el proyecto kAIros, de eficiencia operativa de Horse Powertrain en su planta de automoción de Valladolid, donde Deloitte ha desplegado algoritmos avanzados de detección de anomalías para predecir fallos de equipos, mejorar las inspecciones y reforzar la toma de decisiones en ingeniería y calidad.

El consejero delegado de Horse Technologies, Patrice Haettel, subraya que kAIros ha permitido crear "un ecosistema capaz de desplegar casos de uso del mundo real en todos nuestros departamentos", combinando supercomputación local con tecnología de Nvidia para posicionar a la compañía como referente en eficiencia operativa en Europa.

Según Nvidia, la creciente demanda de IA física y gemelos digitales está llevando a las empresas más allá de la fase exploratoria para optimizar operaciones complejas y acelerar los ciclos de decisión mediante simulación.

En paralelo, Deloitte está reforzando esta apuesta con la creación de una red global de centros de excelencia en IA física, entre los que destaca un nuevo hub en Shanghái.

Estos centros concentran el ecosistema internacional de la firma, su experiencia en implantación y sus capacidades de consultoría digital de extremo a extremo junto con la infraestructura de IA de Nvidia, con el fin de ayudar a clientes de múltiples industrias a llevar la IA física del prototipo a la producción y a abordar las implicaciones de seguridad y regulatorias asociadas.