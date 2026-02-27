Deoleo ganó 20 millones en 2025, frente a las pérdidas de más de 54 millones del año anterior

Archivo - Foto de archivo de una nave de Deoleo - LOLO VASCO/ DEOLEO - Archivo

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La compañía de aceite de oliva Deoleo cerró 2025 con un beneficio neto consolidado de 19,7 millones de euros, frente a unas pérdidas de más de 54,5 millones registradas en el ejercicio anterior, según ha comunicado la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El resultado ha estado impulsado por la buena evolución del negocio y por la mejora en el valor estimado de las marcas. En consecuencia, Deoleo ha recuperado 17 millones de euros correspondientes a pérdidas por deterioro que se habían contabilizado anteriormente.

"Los resultados de 2025 son la prueba tangible de que nuestra hoja de ruta 'EVOO-lution' es la adecuada y que se ha ejecutado de forma rigurosa. Hemos sabido transformar la recuperación del consumo en valor real, protegiendo nuestros márgenes a través de la innovación y la eficiencia operativa", ha defendido el consejero delegado de Deoleo, Cristóbal Valdés.

La sociedad ha alcanzado un resultado bruto de explotación (Ebitda) de 50 millones de euros, lo que supone un incremento del 50% respecto al año previo.

Tras un 2024 lastrado por "la volatilidad y la escasez", el importe neto de la cifra de negocio se situó en los 820,9 millones de euros, un 17,6% menos respecto a las cuentas del ejercicio precedente. Todo ello, debido al "traslado de la bajada de costes de la materia prima al consumidor", según atestigua la firma.

El flujo de caja operativo, por su parte, alcanzó los 56 millones de euros, un 72% más que en 2024, gracias a la mejora del Ebitda y a la gestión del capital circulante, que se redujo un 27%. Como resultado, Deoleo ha reducido su deuda financiera neta comparable en un 26%, situándose en 86 millones de euros al cierre del ejercicio.

Al mismo tiempo, la ratio de apalancamiento --deuda financiera neta sobre Ebitda-- se ha reducido significativamente, posicionándose en 1,7 veces, frente a las 3,5 veces anteriores, lo que dota de margen de maniobra a la compañía para acometer sus planes de crecimiento futuro.

MEJORA LA COSECHA EN UN 64%

El ajuste de los precios, que ha reactivado la demanda, tiene su origen en la normalización de la cosecha en España, que se anota un crecimiento del 64% en la campaña 2024/2025. Así, Deoleo ha logrado incrementar su volumen de ventas un 11%, mejorar su margen bruto unitario en un 17% y aumentar el total del grupo un 30%, hasta alcanzar los 129 millones de euros.

Por mercados, destaca la evolución en España (+18%) e Italia (+12%), así como el crecimiento en Estados Unidos (+3,5%), área estratégica donde la compañía ha mantenido sus cuotas de mercado a pesar del impacto del tipo de cambio y los aranceles impuestos por la administración Trump. En España, en cambio, la cuota sube 1,8 puntos porcentuales, mientras en Italia se sostiene sin cambios.

PERSPECTIVAS 2026

De cara a 2026, Deoleo afronta el nuevo ejercicio apoyada en la recuperación del consumo, por lo que la compañía prevé generar mayor peso para sus accionistas. "Nuestra prioridad es consolidar este crecimiento y seguir capturando valor a través de nuestro plan estratégico", ha reivindicado el consejero delegado de la firma.

De su lado, el presidente de Deoleo, Ignacio Silva, ha añadido que vislumbra "un futuro aún mejor y más rentable", gracias a las cuentas saneadas, lo que les permite, señala, "elevar la ambición".