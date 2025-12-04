Desigual se estrena en el mercado e-commerce de India de la mano del operador Myntra

Archivo - Fachada de una tienda de Desigual en Madrid. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La empresa catalana de moda femenina Desigual se ha estrenado en el mercado e-commerce de India de la mano de la plataforma online Myntra que opera en el país, según ha explicado la compañía este jueves en un comunicado.

Los productos de Desigual se limitarán de momento a accesorios y, en 2026, la oferta se extenderá también a prendas de vestir en la web de Myntra, con más de 60 millones de usuarios activos y en el que están presentes ya otras marcas internacionales.

India se alza como un mercado clave para Desigual en su estrategia de expansión, ha explicado la compañía, a la vez que "una región decisiva para el crecimiento de la moda y el retail".