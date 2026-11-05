El desplome de las 'chiperas' arrastra a las bolsas de EEUU

Archivo - 03 April 2020, US, New York: A Wall street sign is hanged near the facade of the New York Stock Exchange as stocks fall after the US reports job losses in March and on coronavirus fears. Photo: Bryan Smith/ZUMA Wire/dpa - Bryan Smith/ZUMA Wire/dpa - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los principales índices bursátiles de Estados Unidos registraban caídas significativas este jueves arrastrados por el hundimiento generalizado de las acciones de los fabricantes de semiconductores, así como de otras empresas vinculadas al 'boom' de la infraestructura para IA, después de la rotunda victoria demócrata en las 'midterms', que alimenta la incertidumbre sobre las inversiones y las regulaciones en el sector.

De este modo, el selectivo Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index, que agrupa a las 30 mayores empresas de semiconductores cotizadas en EEUU, conocidas coloquialmente como 'chiperas', llegaba a hundirse más de un 10% en la sesión, con caídas de más de doble dígito o casi para la mayoría de sus componentes.

En concreto, las acciones de Nvidia llegaban a bajar un 8,99% y un 8,65% en el caso de ASML, mientras que los títulos de Broadcom perdían un 9,3%. De su lado, el castigo para Intel superaba el 10% y más de un 13% en el caso de Qualcomm, mientras que AMD y Micron llegaban a caer más de un 17% cada una.

Asimismo, las acciones cotizadas en las plazas estadounidenses de los fabricantes asiáticos de semiconductores como la surcoreana SK Hynix y la taiwanesa TSMC cedían un 13,8% y un 10,4%, respectivamente.

Por su parte, la 'neocloud' Nebius sufría un retroceso de hasta el 19,8% en las primeras horas de negociación y firmas de almacenamiento de datos como Seagate cedían un 15,9% o un 16,7% en el de Western Digital, y casi un 20% SanDisk.

Asimismo, la cotización de las empresas de Elon Musk, uno de los contribuyentes más destacados a la campaña republicana, registraban fuertes descensos que llegaban al 11% en el caso de SpaceX y superaban el 10% en Tesla.

"Se prevé que la victoria de los demócratas se convierta en un posible obstáculo para las inversiones", señala Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote Bank, en referencia a los "interrogantes sobre el gasto masivo, la incertidumbre sobre los rendimientos futuros y, obviamente, la financiación de todo esto" a que se enfrentan las empresas de IA.

"Los facilitadores de IA y los conflictos más amplios relacionados con la IA, incluidos los centros de datos y la energía, se han vuelto, sin duda, más complejos tras las elecciones de mitad de mandato", añade.

Las fuertes caídas de las acciones tecnológicas ante la búsqueda de valores defensivos llevaban al Nasdaq a bajar más de un 4% en la sesión y entrar en fase de corrección, habiendo caído más de un 10% desde su máximo más reciente. De su lado, el Dow Jones de Industriales se anotaba una bajada superior al 2%.