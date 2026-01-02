Dia cierra 2025 con 94 nuevas aperturas y un nuevo centro logístico en España

Archivo - Tienda de Grupo Dia - GRUPO DIA - Archivo

MADRID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Dia prosigue su expansión en España tras cerrar 2025 con 94 nuevas aperturas y un nuevo centro logístico, ubicado en Sevilla, avanzando así en la ejecución de su Plan Estratégico 2025-29 'Creciendo cada día', según informa en un comunicado.

En concreto, la cadena de supermercados cuenta con una expansión pensada para acercar una compra "fácil, rápida, completa y asequible" a sus clientes. Así, el pasado año abrió 94 tiendas nuevas en España, fortaleciendo su presencia en el formato de proximidad y superando en un 57% los objetivos de expansión establecidos.

Gracias a esta expansión, la mejora continua del surtido, con especial foco en los productos frescos, y la apuesta por una experiencia de compra más conveniente y accesible para sus clientes, Dia se mantiene en la cuarta posición en el mercado de la distribución, donde ha ido ganando cuota en los últimos meses, alcanzando el 5,2% en noviembre, 0,2 puntos porcentuales más respecto al mismo periodo de 2024, según los últimos datos de la consultora NielsenIQ.

"Los resultados confirman que avanzamos en la dirección correcta. Estamos cumpliendo los hitos de nuestro plan estratégico y reforzando nuestra aspiración de ser la opción de compra más fácil y rápida para nuestros clientes. Las nuevas aperturas, el fortalecimiento de nuestra red logística, la apuesta decidida por el 'ecommerce' y por nuestras personas son la base sobre la que estamos construyendo nuestro crecimiento", ha indicado el consejero delegado de Dia España, Ricardo Álvarez.

Otro de los pilares de Dia para este crecimiento es el 'ecommerce'. Así, la enseña ha impulsado su servicio 'online' a todas las capitales de provincia peninsulares y Ceuta, lo que le permite alcanzar al 84% de la población peninsular -más de 35 millones de personas-, frente al 50% de cobertura en 2020.

Asimismo, la 'app' de Dia se consolida como un pilar fundamental de su propuesta omnicanal. Con más de cinco millones de descargas y cerca de seis millones de clientes del Club Dia, constituye un canal clave de ahorro, comodidad y personalización.

INVERSIÓN DE 15 MILLONES EN TPVS

En este contexto, Dia prevé invertir más de 15 millones de euros en la transformación digital de los terminales de venta (TPVs) en sus más de 2.300 tiendas, con el objetivo de impulsar la experiencia del cliente.

La inversión, que se realizará principalmente en 2026 y 2027, se destinará a la instalación de nuevo 'hardware' de última generación y pantallas de información más intuitivas centradas en la agilización de procesos, la reducción de tiempos de espera y una mejora tangible en el punto de venta.

Por otro lado, la enseña refuerza la calidad de su surtido, con el foco puesto en los frescos. Para ello, trabaja con más de 1.100 proveedores en España, a los que realiza el 96% de sus compras. Este compromiso se ha intensificado en 2025 con una inversión de 275 millones de euros en carne de origen español, un 40% más, y 150 millones de euros en pescado adquirido a proveedores locales, lo que supone un crecimiento del 13% respecto al ejercicio anterior, entre otros.

Además, en 2025 ha lanzado 135 innovaciones de producto entre las que figura la ampliación de las referencias de productos sin gluten hasta alcanzar los más de 300 productos y las cerca de 100 referencias de la gama específica para cocinar en AirFryer.

ABRIRÁ UN NUEVO CENTRO LOGÍSTICO EN LEÓN ESTE AÑO

Otra de las claves del crecimiento de la cadena de supermercados es su apuesta por la red logística. Por un lado, Dia tiene como objetivo contar con una cadena de suministro a la medida del negocio y con capacidad para asumir la expansión de tiendas y así garantizar un servicio de calidad y la experiencia de compra rápida, ágil y cómoda.

Así, la compañía continúa reforzando su red logística con una inversión prevista de más de 70 millones de euros hasta 2029 a los que hay que sumar la inversión a cargo de sus socios inmobiliarios para la promoción y desarrollo de los nuevos centros logísticos. Esto supondrá la ampliación de su superficie en más de 145.000 metros cuadrados, un 40% más respecto a la superficie actual, hasta los 493.300 metros cuadrados.

En 2025, Dia inauguró el centro de distribución de Sevilla, mientras que ya ha comenzado las obras del de León que inaugurará en 2026, así como el anuncio de la construcción de uno nuevo en Málaga para 2027.

De esta forma, durante el pasado año, Dia aceleró en la transformación de su red de tiendas en España con una inversión de 125 millones de euros hasta 2029 que permitirá reducir la huella de carbono y mejorar la eficiencia de su operación.