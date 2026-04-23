Dia dispara sus ventas en España un 11,1% en el primer trimestre, hasta los 1.412 millones de euros

Archivo - La entrada de un supermercado Dia en Madrid - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La cadena de supermercados Dia disparó sus ventas brutas bajo enseña en España un 11,1% en el primer trimestre, hasta los 1.412 millones de euro, según ha informado este jueves la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La empresa ha destacado que este "excelente desempeño" se debe al crecimiento de las ventas comparables en un 8,1%, impulsado a su vez por un aumento del 7% en el volumen de ventas.

"Estos datos ratifican el éxito de nuestra propuesta de valor, ofreciendo un surtido completo, innovador y atractivo, que garantiza la libertad de elección del cliente", ha subrayado la cadena de supermercados.

Dia ha resaltado además que la expansión orgánica ganó tracción en el primer trimestre, elevando hasta el 3% su contribución al crecimiento total.

La compañía continúa acelerando el despliegue de nuevos supermercados en ubicaciones seleccionadas, tanto en grandes núcleos urbanos como en los municipios más pequeños.

Durante el primer trimestre, Dia abrió 22 supermercados en España y cerró 7 establecimientos, situando a Dia España "un paso más cerca" de su objetivo de alcanzar 100 aperturas netas este año.

EL GRUPO DIA ELEVA SUS VENTAS UN 3,2%

Según los datos de avance publicados hoy por la compañía, el Grupo Dia registró en el primer trimestre ventas brutas bajo enseña de 1.764 millones de euros, lo que supone un 3,2% más a tipo de cambio corriente respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a Dia Argentina, sus ventas brutas se situaron en 352 millones de euros en el primer trimestre, lo que supone un 19,7% menos que en el mismo periodo de 2025, debido a la depreciación en un 49% del peso argentino frente al euro.

A pesar de este efecto adverso del tipo de cambio, la compañía ha subrayado que los datos desestacionalizados "confirman la senda de estabilización iniciada en la segunda mitad de 2025".

"El avance de ventas de este primer trimestre refleja la relevancia de nuestro modelo ganador y el impacto real de nuestro plan estratégico 'Creciendo cada día'. Dia España se consolida como el motor de crecimiento y rentabilidad del Grupo, con un incremento de las ventas del 11,1%, prácticamente el doble que el resto del mercado", ha destacado Martín Tolcachir, consejero delegado del Grupo Dia.