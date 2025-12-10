Dia invierte más de 15 millones en la renovación de los terminales de venta en toda su red de tienda

Terminales de Dia - DIA

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Dia invertirá más de 15 millones de euros en la transformación digital de los terminales de venta (TPVs) de sus más de 2.300 tiendas, una inversión que se llevará a cabo principalmente en 2026 y 2027 con el objetivo de impulsar la experiencia del cliente, según ha informado este miércoles la cadena de supermercados en un comunicado.

En este contexto, la inversión se destinará a la instalación de nuevo hardware de última generación y a pantallas de información más intuitivas, orientadas a agilizar los procesos, reducir los tiempos de espera y mejorar de forma tangible la experiencia en el punto de venta, reforzando al mismo tiempo el modelo de negocio cercano y accesible que caracteriza a Dia.

Como parte de su Plan Estratégico 2025-2029, esta iniciativa busca acelerar el crecimiento y consolidar el liderazgo en rentabilidad, financiándose con la generación anual de caja para mantener una posición financiera sólida.

En el marco del plan, la compañía acometerá una renovación integral de su equipamiento tecnológico, que alcanzará a más de 9.000 Terminales de Punto de Venta (TPVs) y dispositivos asociados. El proyecto contempla la incorporación de TPVs más rápidos y robustos, así como de pantallas de información más intuitivas, mejorando así la experiencia operativa y de usuario.

En palabras de Máximo Ventas, el director de Tecnología (Chief Technology Officer) en Grupo Dia: "Esta renovación tecnológica es un impulso clave para mejorar nuestras tiendas y la experiencia de compra. Con esta inversión de más de 15 millones de euros dotamos a nuestra red de equipamiento más ágil y robusto, preparado para responder a la creciente digitalización del sector. Este proyecto nos permite avanzar en nuestro objetivo de ofrecer una compra más rápida, cómoda y eficiente, reforzando nuestro compromiso con un modelo de supermercado de proximidad que evoluciona al ritmo de nuestros clientes."

La implementación del nuevo hardware, iniciada el pasado mes de noviembre, supone un paso decisivo para garantizar que la red de tiendas de Dia cuente con una infraestructura moderna y preparada para futuras innovaciones digitales. Con esta iniciativa, la compañía refuerza su compromiso con un modelo de tienda de barrio más eficiente, moderno y orientado a ofrecer una experiencia de compra completa, ágil y satisfactoria, reduciendo los tiempos de espera y maximizando el valor de cada visita.

Con esta hoja de ruta, Dia continúa impulsando la modernización de su propuesta de valor y consolidando un modelo de supermercado de proximidad, tanto físico como 'online', para seguir siendo la tienda elegida en cada barrio.