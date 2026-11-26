BRUSELAS, 26 (EUROPA PRESS)

Los líderes de la Unión Europea han rebajado las expectativas de alcanzar un acuerdo sobre el próximo presupuesto comunitario en la cumbre extraordinaria que celebran este jueves en Bruselas, ante la insistencia de los países 'frugales' en reclamar mayores recortes y la negativa de otros socios a aceptar nuevos ajustes en las políticas de agricultura y cohesión, unas diferencias a las que se suma la creciente presión para que todos los Estados miembro contribuyan a financiar el nuevo préstamo de ayuda a Ucrania.

Las declaraciones de los jefes de Estado y de Gobierno a su llegada al Consejo Europeo --al que no acude el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha delegado su voto en el presidente francés, Emmanuel Macron-- apuntan a que las negociaciones se prolongarán al menos hasta la cumbre de los días 17 y 18 de diciembre, aunque tampoco existe consenso sobre la necesidad de cerrar antes de final de año las cuentas comunitarias para el periodo 2028-2034.

Durante la cita, los líderes examinarán por primera vez la última propuesta de acuerdo que distribuyó el pasado sábado el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la que plantea un recorte de algo más del 10% respecto al proyecto inicial de la Comisión Europea, lo que rebaja el volumen total del presupuesto de 1,76 a 1,58 billones de euros.

"Estamos muy lejos unos de otros. Quienes quieren un presupuesto expansivo no han cambiado de opinión y quienes queremos un presupuesto contenido y no estamos dispuestos a aumentar nuestra contribución a la UE hasta los niveles que se plantean tampoco hemos cambiado de postura. Por eso me cuesta mucho imaginar cómo podríamos alcanzar hoy un compromiso", ha señalado el primer ministro sueco, Ulf Kristersson.

Asimismo, ha defendido que "un buen presupuesto es mucho más importante que un presupuesto rápido" y ha recalcado que diciembre constituye un objetivo, pero no una fecha límite para alcanzar un acuerdo sobre unas cuentas que no entrarán en vigor hasta 2028. "El objetivo de António Costa es que terminemos antes de Navidad. No tengo nada en contra de ese objetivo, pero entonces tendrá que ser un presupuesto mucho, mucho mejor que el que tenemos ahora sobre la mesa", ha advertido.

En la misma línea, el primer ministro neerlandés, Rob Jetten, ha considerado insuficiente el recorte planteado por Costa y ha avisado de que la contribución de su país sigue siendo "inaceptablemente alta", por lo que ha reclamado una mayor reducción del gasto y un incremento de las compensaciones que permiten a Países Bajos reducir su aportación a las arcas comunitarias.

"No me importa el calendario, quiero un buen acuerdo", ha señalado el dirigente neerlandés, quien ha asegurado que no tiene inconveniente en que las negociaciones se prolonguen hasta enero, febrero o incluso marzo si ello permite obtener unas cuentas aceptables.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se ha sumado a la posición de su homólogo neerlandés, esgrimiendo que no tiene prisa para cerrar el presupuesto. "Cuando el acuerdo sea uno que considere válido y justo para Italia, entonces firmaré", ha anticipado, añadiendo que aunque haya "un impulso común" para acordar el MFF antes de finales de diciembre, no va a dejar que "este expediente lo decida el calendario".

De hecho, ha pronosticado que los líderes están "a años luz de una solución a este problema", entre otros motivos porque su país tiene "un saldo neto negativo en el presupuesto, que además ha aumentado" con esta última proposición.

También la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha avisado de que el último documento de Costa "no puede servir de base para un acuerdo" porque el presupuesto sigue siendo "demasiado grande y no mira lo suficiente al futuro", si bien ella sí ha reconocido la conveniencia de cerrar las negociaciones este año ante la celebración de elecciones en varios Estados miembro en 2027.

DEFENSA DE LOS FONDOS DE COHESIÓN Y LA PAC

Frente a estas demandas, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, ha avisado de que su país no aceptará nuevos recortes en los fondos de cohesión ni en la Política Agraria Común (PAC), al considerar que la Unión no puede asumir nuevas responsabilidades sin dotarse de los recursos necesarios para financiarlas."No podemos hablar de una Europa fuerte con un presupuesto débil", ha subrayado.

También ha reivindicado la necesidad de preservar las ayudas agrícolas el canciller austriaco, Christian Stocker, pese a compartir con los países 'frugales' la exigencia de reducir el volumen total del presupuesto. "No puedo imaginarme un presupuesto moderno sin agricultura", ha señalado, al incidir en la importancia de garantizar la seguridad alimentaria europea.

A las diferencias sobre el reparto de los fondos se suman las discrepancias sobre las nuevas fuentes de ingresos del presupuesto, entre ellas el impuesto a las grandes empresas digitales, sobre el que Países Bajos y Suecia han reiterado también sus reservas ante la falta de concreción de la propuesta y su posible impacto sobre las empresas nacionales.

CRECE LA PRESIÓN PARA FINANCIAR A UCRANIA

Otro de los escollos de las negociaciones es la resistencia de Hungría, República Checa, Eslovaquia y Bulgaria a contribuir al nuevo préstamo de hasta 45.000 millones de euros propuesto por la Comisión Europea para cubrir las necesidades militares y presupuestarias de Ucrania en 2027, lo que ha llevado al canciller alemán, Friedrich Merz, a condicionar su visto bueno al próximo presupuesto comunitario a que todos los socios participen en la financiación de la ayuda.

Una posición que ha recabado este jueves el respaldo de países como Países Bajos y Dinamarca, cuyos dirigentes han rechazado que se vuelva a eximir a determinados Estados miembro de contribuir al apoyo financiero a Kiev, como ya ocurrió con el préstamo acordado el año pasado.

"Absolutamente, sin excepciones. Los ucranianos luchan por su propia libertad, pero también por la seguridad europea. Y eso no es algo en lo que se pueda elegir si participar o no", ha señalado Jetten.

En el mismo sentido se ha pronunciado Frederiksen, quien ha defendido que, en tanto que Ucrania constituye ahora mismo "la primera línea de defensa de Europa", no cabe que algunos socios se desentiendan de su financiación. "En Europa tenemos la tradición de financiar colectivamente los gastos colectivos", ha recordado la primera ministra danesa.

También Kristersson ha tachado de "irrazonable" que haya países beneficiarios netos de fondos europeos que reclamen importantes aumentos del gasto comunitario mientras tratan de eludir sus responsabilidades con Kiev, al considerar que supone una forma de "secuestrar la política de seguridad para sus propios fines".

El dirigente sueco ha advertido además de que, a diferencia del próximo presupuesto comunitario, la decisión sobre la financiación de Ucrania para 2027 sí es urgente y debe adoptarse en la cumbre de diciembre, ya que, de lo contrario, el país se encontrará en una situación "muy, muy crítica".

La posición alemana ha encontrado respaldo también entre países partidarios de un presupuesto más ambicioso, como Lituania y Rumanía. Así, el presidente lituano, Gitanas Nauseda, ha defendido que ambas negociaciones son "dos aspectos de una misma cuestión, la solidaridad", y ha justificado que se ejerza presión sobre las capitales reticentes. "¿Qué hacer cuando otros medios no funcionan?", ha planteado.

Para tratar de acercar posiciones, Costa ha previsto una primera discusión a Veintisiete durante el almuerzo, a la que seguirán consultas con grupos reducidos de líderes antes de volver a reunirlos esta noche para evaluar los avances y decidir si procede continuar las negociaciones el viernes.