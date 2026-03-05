Digi prevé superar los 1.000 millones de ingresos en España y destinar 400 millones a inversiones en 2026

Archivo - Digi - DIGI - Archivo

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Digi, la 'teleco' de origen rumano, prevé superar los 1.000 millones de euros de ingresos en España y destinar alrededor de 400 millones a inversiones durante este ejercicio.

La compañía prevé mantener un nivel de inversión en infraestructuras inferior al 10% de la facturación, según explicaron el consejero delegado del grupo Digi, Serghei Bulgac, y el consejero delegado del grupo en España, Marius Varzaru, en un encuentro con periodistas previo al 'Capital Markets Day' que la operadora celebró este jueves en Madrid.

Además, la empresa planea destinar 850 millones al crecimiento entre 2027 y 2029, con el objetivo de mejorar su rentabilidad en el medio plazo --a partir de 2029 o 2030--, y cuenta ya con una plantilla de 11.000 empleados en España.

Por su parte, Bulgac ha asegurado que "no hay razón ninguna para vender" la filial española del grupo a Telefónica, tras ser preguntado por una potencial venta.

CRECIMIENTO CONSECUTIVO DURANTE 16 trimestres

El Grupo Digi Communications en España destaca que "es el que más ha crecido en el mercado español durante los últimos 16 trimestres consecutivos en términos de altas netas en fibra y telefonía móvil, y alcanza una cuota del 13% en fibra y del 12% en móvil al cierre del cuarto trimestre de 2025", lo que representa un aumento de 2,7 y 1,8 puntos porcentuales, respectivamente, frente al cierre de 2024.

Así lo ha señalado este jueves Varzaru y Bulgac en el encuentro con medios, el preámbulo del primer 'Capital Markets Day' organizado por el grupo en Madrid.

En este sentido, la dirección del Grupo Digi Communications ha confirmado que el crecimiento de la facturación anual de la filial en España, a razón del 20% por año desde 2023, se ha visto impulsado por la expansión de la red de la fibra óptica hasta el hogar (FTTH) desplegada por Digi España.

De esta forma y según los datos correspondientes a cierre de 2025, el operador cuenta ya con 13,7 millones de hogares en cobertura de 'Fibra Smart', mientras que el objetivo de despliegue de cara a 2030, se ha fijado en alrededor de 21 millones de hogares.

Asimismo, han comentado que la tasa de penetración en la red de 'Fibra Smart' ascendió en 2025 al 15,8% en promedio --un total de 2,2 millones de clientes en fibra-- y es destacable que, en redes construidas durante los primeros años, partir de 2019, los niveles de penetración superan el 25%. Por su parte, las nuevas redes están comenzando a registrar un nivel de penetración más alto, en relación con las primeras construidas, un 7% de penetración para las construidas en 2025.

INVERSIÓN Y RENTABILIDAD

En 2025 Digi España alcanzó una facturación de 929 millones de euros, un 19% más que el año anterior, y registró un resultado bruto de explotación (Ebitda) ajustado por arrendamientos operativos de 175 millones, lo que representa un avance del 15% respecto a 2024.

El margen Ebitda ajustado se situó en el 18,9% en el conjunto del año, aunque llegó a alcanzar el 21,6% en la segunda mitad de 2025, coincidiendo con el inicio del despliegue de su propia red móvil.

El nivel de apalancamiento cerró el ejercicio en 2,8 veces el Ebitda ajustado, una mejora notable frente a las 3,7 veces registradas en 2023. Por último, los directivos destacaron que Digi invirtió un total de 468 millones de euros en España durante 2025, una cifra que incluye los 99 millones destinados a la adquisición de 60 megahercios (MHz) de espectro móvil.

MEJOR DATO HISTÓRICO EN LÍNEAS MÓVILES Y FIBRA

Por otro lado, el consejero delegado de la filial española ha subrayado que el operador, "cuarto a nivel nacional por número de clientes", registró en 2025 un incremento neto de 1,4 millones de líneas móviles, su mejor dato histórico, hasta alcanzar los 7,3 millones de líneas.

En el segmento de fibra, Digi España sumó 2,6 millones de clientes, lo que supone un crecimiento neto de 0,63 millones --también su mejor registro histórico-- y la sitúa como "tercer operador por número de clientes de fibra en el segmento residencial en España desde septiembre de 2025".

En cuanto a su red móvil, el operador, que cuenta actualmente con 700 antenas activas, ha reafirmado su objetivo de encender 5.000 antenas antes de finales de 2028 y otras 5.000 adicionales hasta alcanzar las 10.000 de cara a 2033.

INTEGRACIÓN VERTICAL Y FUERZA DE VENTA

El operador, que integra toda la cadena de valor, desarrolla directamente todas las actividades propias del negocio con empleo propio, de modo que menos del 10% de sus operaciones principales están externalizadas.

Esta estructura le permite mantener unos costes más competitivos y, al mismo tiempo, un mayor control sobre la calidad del servicio.

Según los datos compartidos durante el encuentro, el despliegue de la red FTTH de Digi España resulta entre un 40% y un 60% más económico que el de sus competidores en España, con un coste de 49 euros por hogar pasado en 2025.

Este nivel de eficiencia le permite ofrecer precios de entre un 25% y un 50% más bajos que los de la competencia, manteniendo márgenes positivos.

Además, la fuerza de ventas propia de Digi Spain --integrada por más de 2.400 promotores, más de 200 stands y unas 75 tiendas propias-- realiza alrededor del 85% de las transacciones de la compañía.