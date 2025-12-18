Douglas estudia entrar en Oriente Medio tras ganar un 109% más al cierre de su ejercicio fiscal

Archivo - Douglas ha inaugurado sus stores más emblemáticas renovadas elevando el concepto de belleza a otro nivel - CORTESÍA DOUGLAS - Archivo

MADRID 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cadena de perfumerías Douglas cerró su ejercicio fiscal 24/25, que concluyó el pasado septiembre, con un beneficio neto de 175,4 millones de euros, lo que supone mejorar en un 109% el resultado contabilizado un año antes por la compañía alemana, que está evaluando la posibilidad de expandirse más allá de Europa continental y entrar en el mercado de Oriente Medio.

Los ingresos de Douglas sumaron en el ejercicio de 4.575 millones de euros, un 2,8% más, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en 756,5 millones de euros, un 3,6% más.

En concreto, las ventas en tiendas de la cadena sumaron 3.076 millones, un 2,5% más, mientras que la facturación del comercio electrónico creció un 3,3%, hasta 1.500 millones.

Solo en el cuarto trimestre de su año fiscal, la cadena de perfumerías registró ventas de 982 millones de euros, un 2,3% más, incluyendo un crecimiento del 0,6% de la facturación en tiendas, hasta 670 millones, y del 6,2% del comercio electrónico, con 311,5 millones.

"En un año muy volátil y, por lo tanto, desafiante, hemos logrado resultados dentro de las expectativas", destacó Sander van der Laan, consejero delegado de Douglas, mientras que, de cada al futuro, la cadena anticipa un sólido crecimiento general en el mercado europeo de belleza premium, pero advierte de "un cambio en el comportamiento del consumidor en comparación con los años pospandemia, altamente dinámicos".

De tal modo, la empresa para el ejercicio 25/26 prevé que sus ventas oscilen entre 4.650 y 4.800 millones de euros, con un margen de Ebitda ajustado de alrededor del 16,5%. Asimismo, a medio plazo espera un crecimiento anual de las ventas de un solo dígito bajo a medio, manteniendo un margen Ebitda ajustado estable.

Por otro lado, la compañía confirmó que está considerando expandirse más allá de Europa continental y actualmente evalúa entrar en el mercado de Oriente Medio, destacando su próspero mercado minorista, con economías en rápido desarrollo y una clientela con un fuerte poder adquisitivo, por lo que los países del CCG (Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo) "son ideales" para la oferta de belleza premium de Douglas, que tomará una decisión final al respecto en 2026.

"Tenemos la fuerza y la ambición de seguir creciendo y también esperamos un impulso gracias a la continua expansión de nuestra red de tiendas y a la entrada en nuevos mercados, también fuera de Europa continental. Por eso, consideramos entrar en el mercado de Oriente Medio, donde vemos un gran potencial para nuestro negocio de belleza premium", indicó Sander van der Laan.