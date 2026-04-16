El dueño de Gucci pretende doblar la rentabilidad a medio plazo y acercar el 'payout' al 50%

Archivo - 08 March 2022, Russia, Moscow: A man walks past a closed Gucci boutique. Major international premium brands have ceased their activities in Russia. Photo: Alexander Sayganov/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa - Alexander Sayganov/SOPA Images v / DPA - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo francés de lujo Kering, propietario de firmas como Gucci o Balenciaga, ha presentado este jueves su nueva estrategia 'ReconKering' que busca acelerar la transformación de la compañía mediante el impulso del atractivo de sus marcas, así como incrementando la eficiencia de capital y la rentabilidad, con la meta a medio plazo de duplicar el porcentaje del margen operativo recurrente y una política de dividendos consistente con un ratio de 'payout' cercano al 50% del resultado neto recurrente.

Durante la presentación en Florencia de la nueva hoja de ruta de la compañía, Luca De Meo, consejero delegado de Kering, ha señalado que, en un mercado desafiante que experimenta una profunda transformación y una dinámica competitiva más intensa, la firma está tomando medidas decisivas para reconstruir el atractivo de sus marcas, optimizar la ejecución e implementar un modelo operativo más enfocado y disciplinado, aunando toda la fortaleza de sus marcas y su plataforma de grupo.

"ReconKering es nuestra manera de reconectar con lo que hace único a Kering, al tiempo que abrazamos la nueva era del lujo. El Lujo Auténtico es nuestra misión, y el Lujo del Futuro es nuestro horizonte", ha comentado De Meo.

Entre las perspectivas financieras previstas en la estrategia, Kering destaca el enfoque en reforzar el atractivo de sus marcas como "motor clave del crecimiento futuro", señalando que espera alcanzar de forma gradual una evolución de sus ingresos superior al mercado.

Asimismo, el plan apunta a una mejora gradual del resultado operativo recurrente, con el objetivo a medio plazo de "duplicar con creces el porcentaje del margen operativo recurrente del grupo" del ejercicio 2025, así como una mejora estructural del ROCE por encima del 20% a medio plazo, respaldada por fundamentos más sólidos, una mejor disciplina de inventario e inversiones más selectivas, además de buscar una rentabilidad constante para los accionistas a través de una política de dividendos consistente que apunta a un ratio de reparto cercano al 50% de los ingresos netos recurrentes.

En cuanto a la asignación de capital, las prioridades estratégicas señalan un crecimiento externo altamente selectivo mediante adquisiciones estratégicas que fortalezcan la artesanía, la integración vertical y la seguridad de las materias primas.

La multinacional espera haber completado su "reinicio estructural" para finales de 2026, restableciendo la disciplina financiera, la eficiencia operativa y la claridad estratégica, mientras que sus marcas se centrarán en revitalizar su atractivo con el fin de establecer bases sólidas para un desempeño a largo plazo.

En este sentido, el plan apuesta por "revitalizar" el atractivo de Gucci con un reenfoque de la marca y una dirección creativa clara, mientras que contempla acelerar el alcance geográfico de Saint Laurent, con especial atención a Asia, y expandir la presencia geográfica de Balenciaga más allá del continente asiático.

Asimismo, para finales de 2028 espera alcanzar una fase de "reconstrucción", con crecimiento renovado y sostenible, en la que, una vez activada totalmente la plataforma del grupo, se acelere el impulso en toda la cartera, lo que se traducirá en mejoras estructurales en la rentabilidad y los retornos.

De tal modo, para finales de 2030, en la denominada fase de "recuperación", Kering espera haber recuperado su liderazgo como referente en el segmento de lujo del futuro, impulsado por la eficiencia y preparado para la próxima década.