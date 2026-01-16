La EASA recomienda a las aerolíneas evitar el vuelo sobre el espacio aéreo de Irán

Protestas en Irán. - Sebastian Christoph Gollnow/dpa

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) ha recomendado a las aerolíneas no operar en el espacio aéreo iraní por la situación actual de alta tensión en la zona y por la posibilidad de una acción militar estadounidense.

"Dada la situación actual y la posibilidad de una acción militar estadounidense, que ha colocado a las fuerzas de defensa aérea iraníes en un estado de alerta máxima, actualmente existe una mayor probabilidad de identificación errónea", informó la agencia en un comunicado.

La EASA también ha advertido a los operadores aéreos que tengan "precaución" e implementen "planes de contingencia" para cualquier vuelo dentro del espacio aéreo de los países vecinos, en especial en aquellos con bases militares estadounidenses en sus territorios.

"No se puede excluir la posibilidad de acciones de represalia contra sus activos en la región", especifica la EASA, algo que podría añadir "riesgos adicionales" al espacio aéreo de estos países vecinos con bases militares estadounidenses.

El pasado domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció su ayuda para "liberar" Irán. Por su parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qlibaf, dejó entrever que Irán podría declarar como "objetivos legítimos" a Israel y a las bases de EEUU en la región "si Estados Unidos lanza un ataque militar" para alentar las protestas que están teniendo lugar en el país.