MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros españoles registraron un incremento interanual del 1,6% en octubre, hasta los 34,7 millones, su mayor cifra en un mes de octubre de toda la serie histórica, según datos provisionales publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este avance del sector en el décimo mes del año se vio favorecido tanto por los españoles como por los turistas extranjeros. Así, mientras que las pernoctaciones de los residentes en España experimentaron un aumento del 2,7%, las de los no residentes crecieron un 1,2%.

En el acumulado de los diez primeros meses del año, las pernoctaciones hoteleras se incrementaron un 1,5% respecto al mismo periodo de 2025, hasta las 332,4 millones, máximo histórico para este periodo.

En este balance anual, las estancias de los viajeros nacionales avanzaron ligeramente, un 0,3%, mientras que las de los turistas internacionales lo hicieron en un 2,1%.

Por su parte, el Índice de Precios Hoteleros (IPH) continuó al alza y registró una subida del 7,4% en octubre en tasa interanual, su mayor incremento desde noviembre de 2024. Con este repunte, se acumulan 64 meses consecutivos de alzas interanuales.

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