El ecosistema tecnológico español crece un 20% en 2025 y roza las 10.300 empresas con más empleo e impacto

'Informe Nacional De Empresas Tech E Innovadoras 2026', Elaborado Por Scoutyn A Partir De Datos Validados Con Información Del Registro Mercantil - SCOUTYN

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El ecosistema tecnológico español continúa acelerando su crecimiento y entra en una nueva fase de consolidación y madurez, tras cerrar 2025 con 10.294 empresas tecnológicas activas frente a las 8.580 del año anterior, lo que supone un crecimiento del 20% y confirma la expansión sostenida del tejido innovador nacional.

Las compañías tecnológicas españolas generan ya 137.042 empleos y un impacto económico de 19.442 millones de euros, con incrementos del 26,9% y del 31,2%, respectivamente, por encima incluso del crecimiento en número de empresas, según el 'Informe Nacional de Empresas Tech e Innovadoras 2026', elaborado por Scoutyn a partir de datos validados con información del Registro Mercantil.

El informe refleja además un cambio estructural dentro del ecosistema, ya que, aunque el número de 'startups' desciende ligeramente --de 5.010 a 4.856 compañías--, el crecimiento de las 'scaleups', que alcanzan las 672 empresas, y de las pymes tecnológicas, que suben hasta las 4.605, evidencia una mayor madurez empresarial y las consolida como el gran motor económico del ecosistema español.

MADRID REDUCE AL MÍNIMO LA DISTANCIA CON CATALUÑA

Cataluña mantiene el liderazgo nacional por número de empresas tecnológicas, con 2.632 compañías, aunque Madrid ya alcanza las 2.607 y reduce la diferencia a apenas 25 empresas.

En concreto, ambas comunidades continúan concentrando gran parte del ecosistema tecnológico nacional y del capital invertido.

Además, Madrid capital se consolida como la principal ciudad tecnológica de España, con 1.801 empresas 'tech', 833 'startups' y 140 'scaleups', liderando las tres grandes categorías frente a Barcelona.

Por su parte, Andalucía protagoniza uno de los mayores avances del año y se convierte en la comunidad autónoma del 'top 5' nacional que más crece porcentualmente.

La región pasa de 714 a 885 empresas tecnológicas y, además, es la única entre las principales comunidades que incrementa su número de 'startups'.

LA IA LIDERA EL GRAN SALTO DEL ECOSISTEMA TECNOLÓGICO ESPAÑOL

Uno de los fenómenos más relevantes que refleja el informe es la explosión de la inteligencia artificial (IA) dentro del ecosistema tecnológico nacional. En concreto, la IA se posiciona ya como el tercer vertical con más empresas 'tech' de España y el sector que más crece durante 2025.

Actualmente, España cuenta con 959 empresas especializadas en IA, frente a las 309 registradas el año anterior, lo que supone un crecimiento superior al 210% en apenas doce meses.

El dato confirma la aceleración de la adopción de tecnologías basadas en IA y el creciente peso estratégico de este sector dentro del tejido innovador español.

El auge de la IA está impulsando además la transformación de múltiples verticales tecnológicos y sectores económicos, desde salud, fintech o industria avanzada hasta energía, movilidad, educación o automatización empresarial.

El informe apunta a que buena parte del nuevo emprendimiento tecnológico en España ya nace directamente vinculado a modelos basados en IA, consolidando una nueva etapa de especialización y sofisticación del ecosistema nacional.

En paralelo, SaaS se posiciona como el principal vertical tecnológico del país, con 1.387 empresas, seguido de eHealth, con 1.000 compañías, e IA, con 959.

Entre los sectores con mayor presencia también destacan: 'Foodtech' (568), Energía (526), 'Biotech' (523), 'Edtech' (515) y 'Fintech' (479).

El informe también señala el crecimiento sostenido de sectores como 'big data', sostenibilidad, movilidad, ciberseguridad o automatización, reflejando una creciente especialización tecnológica del ecosistema español.

MÁS DE 3.210 MILLONES INVERTIDOS EN 'STARTUPS' ESPAÑOLAS

La inversión en 'startups' y empresas innovadoras superó los 3.210 millones de euros en 327 operaciones durante el último año.

Cataluña y Madrid continúan siendo los grandes polos de captación de capital y entre ambas concentran cerca del 77% de toda la inversión nacional.

El informe destaca además que España ya acumula más de 15.500 millones de euros invertidos en 'startups' durante los últimos cinco años y se mantiene como uno de los pocos ecosistemas europeos capaces de sostener cifras elevadas de inversión en un contexto internacional marcado por la incertidumbre.

El ecosistema español muestra además una creciente consolidación empresarial y financiera, marcada por el aumento de 'scaleups', el crecimiento de rondas medianas y grandes y la aparición de compañías con capacidad para competir internacionalmente y atraer capital global.

LA BRECHA DE GÉNERO SIGUE SIN MEJORAR

Pese al crecimiento general del ecosistema, la brecha de género continúa siendo uno de los principales desafíos pendientes.

Las mujeres representan únicamente el 17% de las personas fundadoras de empresas tecnológicas en España, una cifra que permanece prácticamente estancada respecto al año anterior.

En 'startups' fundadas en solitario, la representación femenina es del 18%, lo que refleja la persistencia de barreras estructurales dentro del emprendimiento tecnológico.

Se concluye que España está entrando en una nueva etapa de consolidación tecnológica, en la que el reto ya no es únicamente crear 'startups', sino escalar compañías capaces de competir internacionalmente, atraer grandes rondas de inversión y generar impacto económico sostenido.