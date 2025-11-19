eDreams se desploma más de un 30% en Bolsa pese a ganar 24 veces más en su primer semestre fiscal 2026

Archivo - Palacio de la Bolsa de Madrid, en Madrid, (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las acciones eDreams se desplomaban un 32,61% en Bolsa este miércoles, pasadas las 10.20 horas, hasta intercambiar su precio a 4,49 euros por cada título, pese a obtener un beneficio neto de 31,5 millones en su primer semestre fiscal 2026, una cifra 24 veces mayor a las ganancias de 1,3 millones del mismo periodo del pasado ejercicio.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ayer al cierre de mercado, la agencia de viajes online también anunció su nueva hoja de ruta estratégica con el objetivo de superar los 13 millones en 2030, desde los 7,7 millones actualesal tiempo que también informó una inversión de más de 100 millones en recompra de acciones durante los próximos dos años.

Sobre su estrategia de cara a los próximos años, prevé crecer un 15-20% anual de miembros prime entre los ejercicios fiscales 2028 y 2030, impulsado por una significativa diversificación del negocio, con el objetivo de que el 66% del volumen de eDreams sea impulsado por productos no aéreos y vuelos fuera de los cinco principales mercados europeos para 2030, frente al 43% actual.

"La nueva hoja de ruta estratégica a largo plazo que presentamos hoy es un resultado directo de ese éxito. Está diseñada para acelerar nuestro crecimiento, aprovechando nuestras fortalezas para escalar nuestro modelo a nuevos productos, mercados y un futuro aún más sólido", destacó su CEO, Dana Dunne.

Además, durante el semestre, eDreams destinó 32,6 millones de euros en recompras de acciones en el primer semestre del ejercicio fiscal, ejecutando su plan de remuneración al accionistas, aprobado con anterioridad.

LOS INGRESOS CRECIERON UN 5%

De vuelta a los resultados, los ingresos de la OTA crecieron un 5% en el periodo, hasta los 343,8 millones de euros, en tanto que los ingresos 'cash' descendieron un 6%, con un total de 339,7 millones de euros.

Por su parte, el resultado bruto de explotación (Ebitda) 'cash' de eDreams registró 94 millones de euros a la mitad de su año fiscal 2025 (+16%), mientras que el Ebitda ajustado creció se duplicó, hasta totalizar 98 millones de euros.

El número de suscriptores Prime alcanzó los 7,7 millones, lo que supone un aumento interanual del 18%, con 1,2 millones de nuevos miembros netos. En el semestre, se registraron 457.000 altas netas. Así, los ingresos relacionados con Prime representan ya el 74% del margen sobre ingresos 'cash', un aumento de nueve puntos porcentuales en solo un año.