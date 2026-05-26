Eduardo Borja Veiga, designado director general de BAT Iberia

Archivo - Eduardo Borja Veiga, director general de BAT Iberia - PHILLIP EGGERS/BAT - Archivo

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

British American Tobacco (BAT) Iberia ha nombrado como director general a Eduardo Borja Veiga, según informa la multinacional en un comunicado.

En concreto, Veiga asume este cargo en un momento clave para la firma en España, donde las alternativas sin combustión -como los productos de vapeo, el tabaco calentado y las bolsas de nicotina- representan ya una cuarta parte de los ingresos de BAT en Iberia y se han convertido en una de las principales palancas de transformación del negocio.

Además, este nombramiento llega en un contexto decisivo para el futuro del sector y en pleno debate regulatorio sobre los productos de nuevas categorías en España.

Al asumir este nuevo reto, Eduardo Borja Veiga tendrá como misión seguir impulsando el crecimiento sostenible de la multinacional en los cinco mercados que forman parte de Iberia -España, Portugal, Andorra y Gibraltar-, acelerar la innovación en el porfolio de nuevas categorías y consolidar una cultura organizativa orientada al desarrollo de las personas, la diversidad y la transformación del negocio.

Con una sólida y amplia trayectoria dentro de BAT, Eduardo Borja Veiga ha desempeñado durante las últimas dos décadas distintas responsabilidades de liderazgo en mercados estratégicos para la compañía, destacando por su visión de negocio, capacidad de transformación y apuesta por el desarrollo de equipos de alto rendimiento.

"Asumir el liderazgo de BAT en España y Portugal es un reto muy importante y una oportunidad apasionante para seguir contribuyendo a la transformación de la compañía. España se ha consolidado como un mercado estratégico para BAT y creo que, a través de la innovación, la colaboración y el talento de nuestros equipos, seguiremos trabajando para alcanzar un Mundo Sin Humo", ha señalado Eduardo Borja Veiga.

Este nombramiento se produce, además, en un contexto en el que BAT continúa siendo reconocida internacionalmente por sus prácticas de gestión del talento y cultura organizativa, ya que este año ha vuelto a formar parte de las empresas distinguidas por el Top Employers Institute, obteniendo la certificación Top Employer Global por noveno año consecutivo, y en España es Top Employer desde 2011.

De esta forma, BAT sigue reforzando su apuesta por España, un mercado estratégico dentro de la región ibérica, donde las nuevas categorías generan ya aproximadamente el 25% de los ingresos de la compañía.